Cantitatea de lemne necesară variază în funcție de mărimea locuinței, de calitatea izolației și de cât de cald preferă fiecare să fie în casă. În general, o casă de aproximativ 100-120 de metri pătrați consumă între 10 și 35 de metri cubi de lemne pe întreaga iarnă.

O centrală de 30 kW folosește în jur de 9-10 kilograme de lemn pe oră, ceea ce pentru un sezon de cinci luni poate ajunge la aproximativ șase până la șapte metri cubi pe lună. Aceasta înseamnă că planificarea din timp nu este doar recomandată, ci aproape obligatorie pentru a evita surprizele neplăcute.

Prețurile lemnelor de foc au înregistrat în ultimii ani creșteri semnificative. În 2025, un metru cub de lemn de esență moale, cum este molidul sau plopul, pornește de la 150 până la 280 de lei, în timp ce esențele tari, cum sunt fagul și stejarul, pot ajunge între 450 și 700 de lei pe metru cub.

Astfel, pentru un consum mediu de aproximativ 15 metri cubi pe sezon, costul total al lemnelor se poate ridica la circa 7.500 de lei, dar suma exactă depinde de tipul de lemn ales și de furnizor. Este important să ții cont de aceste cifre și să compari ofertele pentru a obține cea mai bună valoare.

Pregătirea lemnelor nu înseamnă doar cumpărarea lor, ci și depozitarea corectă. Lemnele trebuie să stea într-un loc uscat și bine ventilat, pentru a preveni umezeala care poate afecta arderea și poate reduce eficiența centralei. Lemnul umed nu doar că arde mai greu, dar produce și fum și poate crea depuneri care afectează centrala pe termen lung.

Pentru a te asigura că iarna trece fără probleme, este recomandat să achiziționezi lemnele din timp, înainte de începerea frigului, când prețurile sunt de obicei mai mici și oferta mai variată.

Un alt aspect de luat în considerare este modul de ardere. Lemnul uscat și bine depozitat oferă o căldură constantă și eficientă, reducând risipa de combustibil și prelungind durata sezonului de încălzire.