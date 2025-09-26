Toamna este anotimpul în care bucătăriile românilor se transformă în adevărate ateliere de provizii: se coc vinetele, se fierbe zacusca, se pun murături și se umplu rafturile cu dulcețuri și compoturi parfumate. În prezent, însă, gospodarii se întreabă tot mai des: merită să le faci singur sau este mai rentabil să le cumperi gata pregătite de la producătorii locali?

roșii : 2,5 lei/kg

: 2,5 lei/kg vinete : 2,5 lei/kg

: 2,5 lei/kg ardei gras : de la 4 lei/kg

: de la 4 lei/kg ardei kapia : 5–9 lei/kg

: 5–9 lei/kg varză de murat : 2 lei/kg

: 2 lei/kg fasole verde fideluță : 14 lei/kg

: 14 lei/kg gălbiori: 40 lei/kg

Un borcan de zacuscă de casă (314 g–370 g) te costă, în funcție de rețetă și de prețul legumelor, între 7 și 10 lei doar materia primă (fără a socoti gazul ars și uleiul folosit).

prune : 4 lei/kg

: 4 lei/kg gutui : 3 lei/kg

: 3 lei/kg pere : 8 lei/kg

: 8 lei/kg căpșuni : 18–20 lei/kg

: 18–20 lei/kg smochine : 15 lei/kg

: 15 lei/kg zmeură, afine, mure: 40 lei/kg

Dintr-un kilogram de fructe se obțin cam 2 borcane de dulceață (314 g). Așadar, costul fructelor pentru un borcan variază între 2 lei (prune) și 20 lei (zmeură/afine/mure), la care se adaugă zahărul consumat și gazele arse.

Producătorii locali pun la dispoziție bunătăți pentru toate gusturile, de la zacuscă și legume coapte, la gemuri exotice și siropuri aromate:

Zacuscă:

Zacuscă de vinete – 15 lei/borcan (314 g)

Zacuscă de vinete puțin picantă – 15 lei/borcan

Zacuscă de legume cu ciuperci – 15 lei/borcan

Zacuscă de fasole – 13–15 lei/borcan

Zacusca de hribi – 15 lei/borcan

Tocană de legume cu orez – 12 lei/borcan

Gemuri și dulceațe:

Dulceață de cireșe amare – 30 lei/borcan

Dulceață de zmeură – 30 lei/borcan

Dulceață de ardei iute – 25 lei/borcan

Dulceață de vișine – 25 lei/borcan

Dulceață de căpșuni – 25 lei/borcan

Dulceață de căpșuni cu rubarbă – 25 lei/borcan

Dulceață de smochine – 25 lei/borcan

Dulceață de caise cu miez – 25 lei/borcan

Magiun de caise fără zahăr – 25 lei/borcan

Magiun de prune fără zahăr – 25 lei/borcan

Dulceață de piersici – 25 lei/borcan

Dulceață de trandafiri – 25 lei/borcan

Dulceață de flori de bujor – 25 lei/borcan

Dulceață de flori de soc – 25 lei/borcan

Dulceață de flori de iasomie – 25 lei/borcan

Dulceață de flori de salcâm – 25 lei/borcan

Dulceață de portocale cu scorțișoară – 25 lei/borcan

Dulceață de pepene roșu cu vanilie de Bourbon – 25 lei/borcan

Gem de caise – 15 lei/borcan

Gem de prune – 18 lei/borcan

Dulceață de prune – 12 lei/borcan

Dulceață de prune cu nucă – 12 lei/borcan

Dulceață de piersici plate – 15 lei/borcan

Dulceață de cireșe – 13 lei/borcan

Dulceață de coacăze – 18 lei/borcan

Dulceață de soc – 16 lei/borcan

Dulceață de fructe de pădure (afine, mure, zmeură) – 20 lei/borcan

Dulceață de căpșuni – 15 lei/borcan

Dulceață de smochine – 15 lei/borcan

Compoturi:

Compot de vișine, caise, cireșe, cireșe albe – 20 lei/borcan (720 g)

Compot de cireșe galbene/roșii – 8 lei/borcan

Compot de vișine – 8 lei/borcan

Compot de piersici plate – 8 lei/borcan

Compot de nectarine – 8 lei/borcan

Compot de struguri – 8 lei/borcan

Siropuri:

Sirop din muguri de brad – 15 lei/330 ml

Sirop de trandafiri, soc, căpșuni, vișine, nuci verzi, mentă, flori de sunătoare – 15 lei/330 ml

Sirop de vișine – 18 lei/330 ml

Sirop de căpșuni – 18 lei/330 ml

Sirop de pere – 18 lei/330 ml

Sirop de mure – 18 lei/330 ml

Sirop de soc – 20 lei/330 ml

Legume și alte preparate:

Vinete coapte – 13 lei/0,5 kg

Ardei kapia copt – 16 lei/0,5 kg

Ardei capia copt – 40 lei/kg

Vinete coapte pe jar – 30 lei/kg

Gogosar – 12 lei/borcan

Ardei iute ghera găină – 20 lei/borcan

Ardei iute tocat – 10 lei/borcan

Băuturi tradiționale:

Țuică – 15 lei/litru

Vișinată – 25 lei/sticla 750 ml

Dulceața de prune făcută acasă costă cca. 2–3 lei/borcan; gata făcută, se vinde cu 12–18 lei. Zacusca de vinete: făcută acasă, materia primă se ridică la cca. 7–10 lei/borcan; cumpărată, prețurile încep de la 12 lei și urcă până la 20 lei.

Dulceața de zmeură: costul materiei prime depășește 20 lei/borcan, în timp ce producătorii cer 16–30 lei. În acest caz, varianta cumpărată este mai avantajoasă.

Pentru rețetele simple, pe bază de fructe și legume de sezon (prune, gutui, varză, vinete, roșii), gospodarii ies mai bine dacă pregătesc proviziile acasă. În schimb, pentru rețetele din fructe de pădure sau ingrediente mai rare, varianta cumpărată direct de la producători locali este mai avantajoasă.

Astfel, toamna anului 2025 vine cu o alegere echilibrată: între mirosul casei pline de arome și rafturile pline de delicatese artizanale, gata să fie puse pe masă.