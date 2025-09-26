Cât te costă să îți faci proviziile pentru iarnă acasă versus să le cumperi gata făcute?
Toamna este anotimpul în care bucătăriile românilor se transformă în adevărate ateliere de provizii: se coc vinetele, se fierbe zacusca, se pun murături și se umplu rafturile cu dulcețuri și compoturi parfumate. În prezent, însă, gospodarii se întreabă tot mai des: merită să le faci singur sau este mai rentabil să le cumperi gata pregătite de la producătorii locali?
Legume pentru zacuscă și murături:
- roșii: 2,5 lei/kg
- vinete: 2,5 lei/kg
- ardei gras: de la 4 lei/kg
- ardei kapia: 5–9 lei/kg
- varză de murat: 2 lei/kg
- fasole verde fideluță: 14 lei/kg
- gălbiori: 40 lei/kg
Un borcan de zacuscă de casă (314 g–370 g) te costă, în funcție de rețetă și de prețul legumelor, între 7 și 10 lei doar materia primă (fără a socoti gazul ars și uleiul folosit).
Fructe pentru dulceață și compot:
- prune: 4 lei/kg
- gutui: 3 lei/kg
- pere: 8 lei/kg
- căpșuni: 18–20 lei/kg
- smochine: 15 lei/kg
- zmeură, afine, mure: 40 lei/kg
Dintr-un kilogram de fructe se obțin cam 2 borcane de dulceață (314 g). Așadar, costul fructelor pentru un borcan variază între 2 lei (prune) și 20 lei (zmeură/afine/mure), la care se adaugă zahărul consumat și gazele arse.
Prețurile produselor gata făcute:
Producătorii locali pun la dispoziție bunătăți pentru toate gusturile, de la zacuscă și legume coapte, la gemuri exotice și siropuri aromate:
Zacuscă:
- Zacuscă de vinete – 15 lei/borcan (314 g)
- Zacuscă de vinete puțin picantă – 15 lei/borcan
- Zacuscă de legume cu ciuperci – 15 lei/borcan
- Zacuscă de fasole – 13–15 lei/borcan
- Zacusca de hribi – 15 lei/borcan
- Tocană de legume cu orez – 12 lei/borcan
Gemuri și dulceațe:
- Dulceață de cireșe amare – 30 lei/borcan
- Dulceață de zmeură – 30 lei/borcan
- Dulceață de ardei iute – 25 lei/borcan
- Dulceață de vișine – 25 lei/borcan
- Dulceață de căpșuni – 25 lei/borcan
- Dulceață de căpșuni cu rubarbă – 25 lei/borcan
- Dulceață de smochine – 25 lei/borcan
- Dulceață de caise cu miez – 25 lei/borcan
- Magiun de caise fără zahăr – 25 lei/borcan
- Magiun de prune fără zahăr – 25 lei/borcan
- Dulceață de piersici – 25 lei/borcan
- Dulceață de trandafiri – 25 lei/borcan
- Dulceață de flori de bujor – 25 lei/borcan
- Dulceață de flori de soc – 25 lei/borcan
- Dulceață de flori de iasomie – 25 lei/borcan
- Dulceață de flori de salcâm – 25 lei/borcan
- Dulceață de portocale cu scorțișoară – 25 lei/borcan
- Dulceață de pepene roșu cu vanilie de Bourbon – 25 lei/borcan
- Gem de caise – 15 lei/borcan
- Gem de prune – 18 lei/borcan
- Dulceață de prune – 12 lei/borcan
- Dulceață de prune cu nucă – 12 lei/borcan
- Dulceață de piersici plate – 15 lei/borcan
- Dulceață de cireșe – 13 lei/borcan
- Dulceață de coacăze – 18 lei/borcan
- Dulceață de soc – 16 lei/borcan
- Dulceață de fructe de pădure (afine, mure, zmeură) – 20 lei/borcan
- Dulceață de căpșuni – 15 lei/borcan
- Dulceață de smochine – 15 lei/borcan
Compoturi:
- Compot de vișine, caise, cireșe, cireșe albe – 20 lei/borcan (720 g)
- Compot de cireșe galbene/roșii – 8 lei/borcan
- Compot de vișine – 8 lei/borcan
- Compot de piersici plate – 8 lei/borcan
- Compot de nectarine – 8 lei/borcan
- Compot de struguri – 8 lei/borcan
Siropuri:
- Sirop din muguri de brad – 15 lei/330 ml
- Sirop de trandafiri, soc, căpșuni, vișine, nuci verzi, mentă, flori de sunătoare – 15 lei/330 ml
- Sirop de vișine – 18 lei/330 ml
- Sirop de căpșuni – 18 lei/330 ml
- Sirop de pere – 18 lei/330 ml
- Sirop de mure – 18 lei/330 ml
- Sirop de soc – 20 lei/330 ml
Legume și alte preparate:
- Vinete coapte – 13 lei/0,5 kg
- Ardei kapia copt – 16 lei/0,5 kg
- Ardei capia copt – 40 lei/kg
- Vinete coapte pe jar – 30 lei/kg
- Gogosar – 12 lei/borcan
- Ardei iute ghera găină – 20 lei/borcan
- Ardei iute tocat – 10 lei/borcan
Băuturi tradiționale:
- Țuică – 15 lei/litru
- Vișinată – 25 lei/sticla 750 ml
Cine câștigă la capitolul preț?
Dulceața de prune făcută acasă costă cca. 2–3 lei/borcan; gata făcută, se vinde cu 12–18 lei. Zacusca de vinete: făcută acasă, materia primă se ridică la cca. 7–10 lei/borcan; cumpărată, prețurile încep de la 12 lei și urcă până la 20 lei.
Dulceața de zmeură: costul materiei prime depășește 20 lei/borcan, în timp ce producătorii cer 16–30 lei. În acest caz, varianta cumpărată este mai avantajoasă.
Pentru rețetele simple, pe bază de fructe și legume de sezon (prune, gutui, varză, vinete, roșii), gospodarii ies mai bine dacă pregătesc proviziile acasă. În schimb, pentru rețetele din fructe de pădure sau ingrediente mai rare, varianta cumpărată direct de la producători locali este mai avantajoasă.
Astfel, toamna anului 2025 vine cu o alegere echilibrată: între mirosul casei pline de arome și rafturile pline de delicatese artizanale, gata să fie puse pe masă.