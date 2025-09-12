În piețe și la producătorii locali, toamna aduce belșug, prețuri pentru toate buzunarele și gustul acela autentic pe care supermarketurile nu îl pot oferi. Cine își face acum provizii, va avea pe masă, de Crăciun și peste iarnă, exact ceea ce românul iubește cel mai mult.

Gospodinele știu că nimic nu se compară cu roșiile bine coapte din grădină, tocmai bune pentru bulion sau sosuri. În piețe, prețurile variază: de la 2,5 lei/kg în Călărași, până la 6 lei/kg pentru roșii speciale de bulion.

Vinetele, vedetele sezonului, pot fi cumpărate cu 2,5 lei/kg direct din câmp, dar și gata coapte, vidate, la 20 lei/kg, numai bune de pus la congelator.

Ardeii grași și kapia pornesc de la 4 lei/kg, iar varza de toamnă pentru murat se găsește la 2 lei/kg, numai bună pentru sarmalele de sărbători.

roșiile se găsesc la 2,5 lei/kg în Călărași (str. Flacăra, vizavi de Casa de Pensii), iar pentru bulion la 6 lei/kg;

vinetele au prețuri între 2,5 lei/kg (ofertă de angro) și 20 lei/kg (coapte, vidate);

ardeiul gras pornește de la 4 lei/kg, iar kapia variază între 5 și 9 lei/kg, în funcție de mărime;

varza de toamnă, specială pentru murat, se vinde la 2 lei/kg, direct din Mihalț;

fasolea verde fideluță costă 14 lei/kg, iar galbiorii ajung la 40 lei/kg;

căpșunile, încă prezente în piețele din Gorj, pornesc de la 20 lei/kg;

smochinele se vând cu 15 lei/kg, iar gemul natural din smochine, fără zahăr, este 22 lei/borcan.

Cei care vor să-și umple pivnițele cu butoaie parfumate de vin au de unde alege. Strugurii de vin se vând între 3 și 4,5 lei/kg, iar soiurile sunt dintre cele mai variate: Fetească Regală, Riesling, Aligote, Ceasla, Merlot sau Cabernet. Pentru cei care nu au răbdare să aștepte vinul, există mustul proaspăt, cu 5 lei/litru cel roșu și 5,5 lei/litru cel alb.

struguri de vin, la 3 – 4,5 lei/kg, în funcție de soi;

must roșu – 5 lei/litru, iar must alb – 5,5 lei/litru;

printre soiurile disponibile se numără Feteasca Regală, Riesling, Aligote, Ceasla, Merlot, Cabernet și Muscat Ottonel.

Tradiția porcului tăiat de Crăciun rămâne puternică în satele românești, iar gospodarii se pregătesc din timp. În Călărași, porcii de peste 150 kg se vând cu 15 lei/kg, iar purceii se găsesc la prețuri între 200 și 450 lei/bucata, în funcție de rasă și greutate.

Cei care vor să crească singuri porcul pentru sărbători pot alege purcei Landras și Pietrain, de 3 luni, bine hrăniți și vioi. Există și scroafe cu purcei – un adevărat „pachet de familie” – la 1200 lei.

porci peste 150 kg – 15 lei/kg;

purcei vietnamezi – 200 lei/bucata, iar o scroafă cu 6 purcei se vinde la 1200 lei;

purcei de 3 luni (15–20 kg) – 400–450 lei/bucata, în Fundulea și Dragalina.

Pentru cei care nu mai au timp de pus murături sau de pregătit zacuscă, producătorii locali au venit cu oferte la cutiuțe gata pregătite:

Cutiuța cu bunătăți (100 lei) din Călărași conține murături asortate, zacuscă de vinete și fasole, gogoșari la oțet, ardei bulgăresc, kapia copt, fasole prăjită și chiar un borcan de dulceață bonus.

Pachetul cu suc de mere și conserve (50 lei) aduce la pachet 3 litri de suc natural și borcane cu murături și zacuscă.

La acestea se adaugă zacuscă de ciuperci, gemuri de fructe de pădure, vinete coapte sau ardei kapia gata pregătiți – toate între 13 și 20 lei/borcan sau pachet.

cutiuța cu bunătăți (Călărași, zona Mircea Vodă) – include murături, zacuscă, gogoșari și dulceață, la 100 lei. Livrare gratuită în Călărași și împrejurimi.;

pachet cu suc natural și conserve – 3 litri de suc de mere + borcane cu murături și zacuscă, la 50 lei;

telemea de oaie, direct de la producători din Sibiu – 35 lei/kg;

țuică – 25 lei/litru;

zacuscă, dulcețuri și gemuri – între 15 și 20 lei/borcan.

Mierea rămâne medicamentul dulce al toamnei. Prețurile încep de la 25 lei/kg pentru mierea polifloră sau de rapiță și urcă până la 50 lei/kg pentru combinațiile cu polen, cătină și propolis. Se găsesc și sortimente speciale – cu ghimbir, scorțișoară, turmeric sau nucă – care dau ceaiului de iarnă o aromă deosebită.