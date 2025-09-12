Radu Oprea a fost întrebat, vineri, într-o conferință de presă, cum vede scenariul unei creșteri a TVA-ului pentru HoReCa la 21%. El a precizat că decizia aparține ministrului Finanțelor și premierului, dar a transmis că discuția necesită o analiză detaliată.

Oficialul a explicat că a discutat în ultimele luni cu mai mulți antreprenori din sector și a constatat că activitatea pe litoral a fost mai redusă față de anul trecut. În acest context, o eventuală creștere a TVA-ului ar putea adânci dificultățile economice din domeniu.

„Aici răspunsul de autoritate ar trebui să fie al ministrului Finanţelor Publice şi al premierului României. Am fost şi am vorbit cu foarte mulţi antreprenori din Horeca în ultima perioadă. Litoralul de anul ăsta nu pare să fi avut aceeaşi încărcare ca anul trecut. Eu cred că trebuie făcut o analiză foarte serioasă asupra cauzelor şi în funcţie de acest lucru decis asupra creşterii sau nu a TVA-ului pentru Horeca. Personal, nu cred că este benefică o astfel de măsură pentru Horeca, pentru cei care au investit în turism în România”, a afirmat Radu Oprea.

El a mai subliniat că sectorul are nevoie de predictibilitate fiscală, iar orice modificare ar trebui calibrată în funcție de realitățile pieței.

În declarațiile sale, Radu Oprea a comparat situația României cu cea a unor țări vecine, unde TVA-ul aplicat HoReCa este diferențiat.

Oficialul a explicat că România concurează direct cu Bulgaria și Ungaria, iar menținerea unor condiții comparabile este esențială pentru dezvoltarea turismului local.

„Avem potenţial foarte mare şi trebuie să fim şi într-o zonă de concurenţă dacă vreţi, că ea este reală, cu celelalte state care ne sunt vecine. Şi dacă ne uităm există TVA-ul diferenţiat pentru Horeca şi în Bulgaria şi în Ungaria şi în celelalte state membre. Şi atunci cred că trebuie să găsim o decizie înţeleaptă. Personal, cred că este suficient cât a crescut TVA-ul în Horeca”, a transmis secretarul general al Guvernului.

Oficialul a adăugat că o abordare atentă este necesară pentru a proteja investițiile făcute în sectorul turistic și pentru a păstra atractivitatea României în raport cu alte destinații din regiune.

Într-o conferință de presă organizată luni, Radu Oprea a declarat că partenerii de guvernare sunt invitați să contribuie cu propuneri pentru îmbunătățirea programului de relansare economică. El a arătat că documentul va fi prezentat sub formă de draft în coaliție și va fi dezbătut inclusiv cu mediul de afaceri și sindicatele.

„În invităm pe partenerii noştri, aşa cum am făcut o dezbatere foarte solidă în interiorul Partidului Social-Democrat, lucrând în departamente şi având toate aceste fişe şi toate ideile pe care am reuşit să le punem în acest program de relansare economică. Invităm pe partenerii noştri să vină cu idei să contribuie. Vom veni cu legislaţia într-o formă de draft pe masa coaliţiei şi desigur că vom intra şi în acest proces de dezbatere cu partenerii sociali, cu mediul de afaceri şi cu reprezentaţii mediului de afaceri şi cu sindicatele”, a declarat Radu Oprea.

Oficialul a menționat că reprezentanții PSD au discutat deja cu delegația FMI aflată în România.

Întâlnirea cu delegația Fondului Monetar Internațional a vizat prezentarea pachetului de măsuri pentru relansarea economică. Radu Oprea a explicat că planul a fost primit pozitiv, iar FMI a confirmat nevoia unui impuls suplimentar pentru economie.

„Ne-am întâlnit şi noi cu delegaţia FMI, cei de la PSD. A fost acolo şi preşedintele Sorin Grindeanu şi Marian Neacşu, am fost mai mulţi colegi şi le-am spus despre acest program de relansare economică şi a fost primit foarte, foarte bine. Pentru că da, într-adevăr şi ei au spus, aveţi nevoie de acest impuls în economie”, a transmis Oprea.

El a subliniat că estimările arată o posibilă creștere economică de 3% în următorii trei ani, dacă pachetul de măsuri va fi aplicat. De asemenea, a explicat că bugetul României nu va fi afectat de aceste măsuri, întrucât ele vizează facilități fiscale pentru investiții viitoare.

Radu Oprea a transmis că este necesar un discurs public pozitiv pentru a încuraja încrederea în economia românească. El a arătat că mesajele alarmiste pot influența negativ comportamentul investitorilor și consumatorilor.

„Noi trebuie să ieşim din această mentalitate în care vorbim doar despre rău, doar despre apocalipsă şi să venim să arătăm că există încredere în economia românească, că există antreprenori de succes în România, că există capital românesc puternic, că există potenţial pentru investiţiile străine în România şi atunci vom schimba cercul vicios într-un cerc virtuos, adică vom începe din nou să avem creştere economică şi atunci toate problemele pe care le spuneaţi mai devreme referitoare la sustenabilitatea bugetarea României sunt depăşite. Creşti economia, ai mai multe încasări la bugetul statului român”, a declarat oficialul.

El a conchis că dezvoltarea economică trebuie privită ca un proces continuu, bazat pe stimularea investițiilor și pe colaborarea dintre autorități, mediul privat și partenerii internaționali.