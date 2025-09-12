Potrivit OUG 67/2023 nu au fost stabilite prețuri fixe, ci au fost plafonate adaosurile comerciale. În prezent, procesatorii au un adaos maxim de 20%, distribuitorii 5% pe întreg lanțul, iar retailerii 20%, toate aplicate la valoarea fără TVA.

După expirarea măsurii în 30 septembrie și în cazul în care Guvernul nu decide o nouă prelungire, magazinele și furnizorii pot reveni la marje mai mari, ceea ce se va vedea direct în prețurile de la raft.

Am ales trei scenarii în care prețurile ar putea crește în medie cu 4% (scenariu conservator), cu 11% (scenariu moderat) și chiar cu până la 23% dacă adaosurile comerciale se duc spre maximele uzuale din piață.

Plafonarea s-a aplicat pentru un set de alimente de bază, considerate de Guvern esențiale pentru consumul zilnic al populației. Conform anexei la OUG 67/2023, lista cuprinde:

pâine albă simplă (300–500 g, fără specialități);

lapte de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5% (cu excepția UHT);

brânză telemea de vacă vrac;

iaurt simplu din lapte de vacă 3,5% grăsime, până la 200 g;

făină albă de grâu „000” (max. 1 kg);

mălai (max. 1 kg);

ouă de găină calibrul M;

ulei de floarea-soarelui (max. 2 l);

carne proaspătă de pui (pui întreg, tacâmuri de pui, pulpe întregi cu os și aripi, varianta standard);

carne proaspătă de porc (carne de lucru, pulpă cu os și fără os, spată);

legume: roșii, ceapă, castraveți, fasole uscată, morcovi, ardei gras Bianca, ardei capia, usturoi;

fructe: mere roșii și golden, prune, pere, struguri de masă;

cartofi proaspeți albi vrac;

zahăr alb tos (max. 1 kg);

smântână 12% grăsime;

unt (max. 250 g);

magiun (max. 350 g).

Aceste produse au avut prețurile „ținute în frâu” prin limitarea adaosului comercial. După 30 septembrie, ele vor fi primele afectate de eventuale scumpiri.

Cum am spus anterior, am aplicat trei scenarii (conservator +4%, moderat +11%, agresiv +23%) pentru câteva produse esențiale, folosind prețurile actuale din septembrie 2025.

Produs Preț actual (lei) Estimare Conservatoare (+4%) Estimare Moderată (+11%) Estimare Agresivă (+23%) Mălai Băneasa 1 Kg 3,89 – 4,75 4,05 – 4,94 4,32 – 5,27 4,78 – 5,84 Făină albă 000 Băneasa 1 Kg 2,65 – 3,25 2,76 – 3,38 2,94 – 3,61 3,26 – 4,00 Orez Basmati Băneasa 800 g 16,28 16,93 18,07 20,02 Zahăr cristal Diamant 1 Kg 5,39 – 6,09 5,61 – 6,33 5,98 – 6,76 6,63 – 7,49 Ulei floarea-soarelui Bunica 1 L 7,99 – 8,95 8,31 – 9,31 8,87 – 9,94 9,83 – 11,01 Lapte Napolact 1 L 11,39 – 11,90 11,85 – 12,38 12,63 – 13,21 14,01 – 14,64 Pulpă pui cu os Fragedo 1 Kg 23,19 24,12 25,74 28,52 Cartofi albi RO 1 Kg 2,49 2,59 2,76 3,06 Franzelă albă 300 g 1,70 1,77 1,89 2,09

Creșterea efectivă va depinde însă de strategia fiecărui retailer, de concurența dintre lanțurile de magazine și de sezonalitate (în special în cazul legumelor și fructelor). Produsele ambalate și brandurile mari pot fi primele scumpite, în timp ce produsele mărci proprii sau cele de la producătorii locali ar putea rămâne la prețuri ceva mai accesibile.

Dacă alegem scenariul moderat de scumpiri, un coș de 200 de lei astăzi ar putea costa aproape 220 de lei din 1 octombrie.

Pentru a reduce impactul scumpirilor, putem începe prin a compara prețurile între diferite magazine, fie online pe site-ul fiecărui supermarket, fie prin aplicațiile online care monitorizează evoluția acestora.

Un exemplu este Monitorul Prețurilor, portalul pus la dispoziție de Consiliul Concurenței, care deși nu este tocmai „user friendly” vă poate ajuta să găsiți produse mai ieftine.

O altă soluție este alegerea mărcilor proprii ale retailerilor, care de multe ori sunt și cu 10–20% mai ieftine decât produsele consacrate, fără a exista diferențe majore de calitate. De asemenea, achizițiile la cantitate, cum ar fi baxurile de ulei sau pachetele multiple de făină și mălai, pot aduce economii importante pe termen mediu.

Nu în ultimul rând, piețele locale rămân o alternativă viabilă pentru legume și fructe de sezon, unde prețurile pot fi mai accesibile decât în supermarketuri.