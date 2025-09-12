Reprezentanţii federaţiilor sindicale din administraţia publică locală vor ieşi luni, 15 septembrie, în stradă, la Bucureşti, pentru a protesta faţă de măsurile de reducere a personalului anunţate de Guvern. Manifestanţii se vor aduna în Piaţa Victoriei şi vor parcurge un traseu ce include Parcul Izvor şi Palatul Parlamentului.

Preşedintele Sindicatului Naţional „Forţa Legii”, Ringo Dămureanu, a anunţat că o delegaţie a sindicaliştilor va discuta în aceeaşi zi cu premierul Ilie Bolojan.

El spune că măsurile de reducere a personalului nu sunt echitabile, întrucât există primării care, la acelaşi număr de locuitori, au personal mai mult sau mai puţin. De asemenea, a atras atenţia că fenomenul îmbătrânirii şi al plecărilor naturale din sistem, corelat cu lipsa de tineri absolvenţi care să vină în administraţie, reprezintă ameninţări serioase pentru funcţionarea instituţiilor publice. În opinia sa, personalul este deja subdimensionat, iar măsurile „pur contabile”, luate fără consultare, nu aduc niciun folos administraţiei locale.

„În primul rând, nu este echitabil, pentru că, vedeţi, la aceeaşi categorie de locuitori sunt primării cu personal mai mult sau mai puţin, pe de altă parte, fenomenul îmbătrânirii şi plecărilor naturale din sistem împreună cu cel al neîntineririi reprezintă ameninţări grave la adresa administraţiei publice locale. Practic, nu mai avem oameni noi care să vină în sistem, tineri absolvenţi, personalul este oricum subdepăşit şi a se lua măsuri din acestea pur contabile, fără niciun fel de consultare, nu reprezintă ceva util pentru administraţia publică”, a susţinut Ringo Dămureanu.

Sindicaliştii spun că susţin eficientizarea aparatului administrativ, dar solicită ca aceasta să pornească „de sus în jos” – prin reducerea numărului de viceprimari, eliminarea consilierilor personali la comune şi oraşe mici, diminuarea indemnizaţiilor pentru consilierii locali şi reevaluarea rolului administratorilor publici.

Ringo Dămureanu a afirmat că există numeroase măsuri de reformă pe care Guvernul le-ar putea adopta, însă faptul că reducerea de personal se face „din pix”, fără consultare, nu este ceea ce ar trebui. El a subliniat că protestul are ca principal motiv lipsa dialogului cu partenerii sociali şi a transmis că este necesară reluarea discuţiilor dintre Guvern şi sindicate.

„Sunt foarte multe măsuri de reformă pe care Guvernul ar putea să le ia, dar faptul că se reduc aşa, din pix, fără niciun fel de consultare, nu reprezintă ceea ce trebuie (…). În primul rând protestăm împotriva faptului că Guvernul a dorit să ia aceste măsuri fără să consulte. Ăsta este primul semnal de protest (…). Este necesară reluarea dialogului”, a afirmat Ringo Dămureanu.

Potrivit comunicatului „Forţa Legii”, programul protestului de luni va fi următorul:

10:00–11:00: adunare în Piaţa Victoriei, alveola centrală;

11:00–13:00: miting în Piaţa Victoriei;

13:00–14:00: marş spre Parcul Izvor;

14:00–15:00: staţionare la Palatul Parlamentului;

după ora 15:00: defluirea participanţilor.

De la începutul lunii septembrie, peste trei sferturi dintre primării au suspendat activitatea cu publicul, în semn de protest, afişând pe uşi mesaje prin care solicită înţelegerea cetăţenilor.

„Peste trei sferturi dintre primării, la nivel teritorial (…), au lipit pe uşi: ‘Protest, nu lucrăm cu publicul’; au cerut înţelegerea cetăţenilor, însă, din păcate, nu aceasta este soluţia, pentru că nu cetăţenii sunt de vină pentru că guvernanţii doresc să adopte măsuri pe care nu le discută cu cei interesaţi. Vor continua cu siguranţă măsurile de protest, dacă Guvernul nu arată o deschidere spre dialog cu autorităţile administraţiei locale şi cu sindicatele din administraţie”, a adăugat Ringo Dămureanu.

Mobilizările sindicale au loc şi în alte judeţe. La Constanţa şi Galaţi, angajaţi din Sănătate, Educaţie, Armată şi membri ai marilor confederaţii au protestat miercuri în faţa prefecturilor, nemulţumiţi de politicile de austeritate. Sindicaliştii Cartel Alfa au acuzat Guvernul de nerespectarea legii dialogului social, de tăieri salariale şi de suprataxarea pensionarilor.