Un nou pas decisiv pentru infrastructura rutieră din vestul țării a fost făcut astăzi, odată cu semnarea contractului pentru construcția lotului 2 al Drumului Expres Arad – Oradea.

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat că asocierea formată din Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret VE Sanayi AS (Turcia) și Straco Holding SRL (România) are la dispoziție 24 de luni și un buget de 2,76 miliarde de lei (fără TVA) pentru realizarea celor 39,7 kilometri dintre Salonta și Chișineu Criș.

Proiectul prevede și 26 de lucrări de artă, printre care un impresionant pod de 1.091 de metri peste Crișul Alb, dar și un drum de legătură de 10 kilometri către infrastructura din Ungaria, inclusiv punctul de trecere a frontierei de la Salonta.

”Un nou pas important pentru dezvoltarea infrastructurii din vestul ţării! Astăzi am semnat contractul pentru construcţia lotului 2 al Drumului Expres Arad – Oradea. Asocierea Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret VE Sanayi AS (Turcia) – Straco Holding SRL (România) are la dispoziţie 24 de luni şi 2,76 miliarde de lei (fără TVA) pentru a finaliza cei 39,7 km de la Salonta la Chişineu Cris”, anunţă Cristian Pistol, directorul general al CNAIR.

Întregul drum expres Arad – Oradea va însuma 120,47 km și este împărțit în trei loturi:

Lotul 1 (Oradea – Salonta): 33,7 km + 5,3 km drum de legătură la DN79, contract semnat la 29 mai 2025;

Lotul 2 (Salonta – Chișineu Criș): 39,7 km + 10 km drum de legătură până la granița cu Ungaria, contract semnat astăzi;

Lotul 3 (Chișineu Criș – Arad): 47,07 km + 2,9 km drum de legătură cu zona industrială Arad Vest, aflat în prezent în procedură de contestație la CNSC.

Potrivit CNAIR, acest nou drum de mare viteză va face parte dintr-un coridor strategic european, menit să asigure legătura între Marea Baltică, Marea Neagră și Marea Mediterană. În plus, va constitui un punct major de atracție pentru traficul de tranzit, consolidând rolul României ca nod de legătură între Vest și Est.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat la finalul lunii desemnarea constructorului pentru lotul 3 al Drumului Expres Arad – Oradea. Lucrările vor fi realizate de compania turcă Nurol Insaat ve Ticaret A.S., în baza unui contract de 2,85 miliarde de lei (fără TVA), finanțat prin Programul Transport 2021–2027.