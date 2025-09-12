Hidroelectrica a confirmat pe pagina oficială de Facebook că a început procesul de facturare. Compania transmite că documentele vor fi trimise clienților în intervalul 12 – 19 septembrie.

Reprezentanții precizează că procedura presupune validarea mai multor seturi de date, motiv pentru care facturile sunt generate progresiv, în funcție de modalitatea de comunicare aleasă la semnarea contractului.

„Vă informăm că procesul de emitere a facturilor a început și se va desfășura în perioada 12 – 19 septembrie”, se arată în mesajul oficial.

Totodată, compania subliniază că verificarea informațiilor implică mai multe etape tehnice, ceea ce explică distribuirea în etape a facturilor.

„Având în vedere complexitatea acestui proces, care presupune validarea mai multor seturi de date, facturile vor fi generate și transmise în mod progresiv, în funcție de modalitatea de comunicare aleasă de fiecare client”, mai spun ei.

Decizia Hidroelectrica vine într-un moment în care mulți clienți așteptau actualizarea sumelor restante. În 2024, compania a fost criticată pentru întârzierile mari la transmiterea facturilor, ceea ce a pus presiune pe relația cu abonații. Acum, conducerea promite că lucrurile se vor desfășura conform calendarului anunțat.

Principalele schimbări introduse de Hidroelectrica sunt legate de expirarea schemei de plafonare și de revenirea TVA la 21%. Astfel, din 1 iulie 2025, factura reflectă strict prețul energiei active, taxele și tarifele reglementate prin legislația în vigoare. În plus, de la 1 august 2025, documentele includ TVA-ul în noua cotă standard, aspect ce majorează valoarea finală.

De asemenea, facturile conțin un nou cod de bare, care permite clienților aflați în situații de vulnerabilitate energetică să efectueze plata la oficiile poștale. Măsura a fost introdusă prin Ordonanța de Urgență nr. 35 din 27 iunie 2025 și are scopul de a facilita plata în rândul celor cu venituri reduse.

Reprezentanții companiei precizează că prețul final se situează între 1,05 și 1,15 lei/kWh, în funcție de operatorul de distribuție corespunzător fiecărui loc de consum. Diferențele sunt explicate prin particularitățile rețelelor regionale și prin modul de calcul al tarifelor.

Hidroelectrica atrage atenția clienților că prețul mediu afișat pe prima pagină a facturii are doar caracter informativ. Acesta este un rezultat matematic generat automat de sistemul informatic și nu reprezintă valoarea contractuală. Pot apărea diferențe, mai ales în cazul regularizărilor de consum din lunile anterioare.

Compania recomandă consultarea atentă a detaliilor din factură pentru a identifica prețul final. Potrivit furnizorului, doar analiza completă a documentului poate oferi o imagine corectă a costului efectiv al energiei consumate. Această precizare este importantă în contextul modificărilor legislative și al volumului mare de clienți noi înrolați în ultimele luni.

În august, peste 45.700 de consumatori au ales oferta Hidroelectrica, compania fiind percepută drept una dintre cele mai avantajoase alternative, în ciuda provocărilor legate de secetă și echilibrarea producției proprii.

Pe lângă actualizarea facturilor, compania a anunțat atribuirea contractului pentru retehnologizarea hidrocentralei Stejaru. Proiectul, evaluat la 97,48 milioane de euro fără TVA, vizează modernizarea a patru hidroagregate într-un termen de 66 de luni. Ofertantul unic este Societatea de servicii hidroenergetice Hidroserv SA, sprijinită de mai mulți subcontractanți.

Această investiție se înscrie în planul de consolidare a capacităților de producție, într-un context dificil pentru piața energiei, marcat de secetă și volatilitatea prețurilor. Prin modernizarea hidrocentralelor, Hidroelectrica urmărește să își optimizeze portofoliul și să reducă riscurile de dezechilibru între energia produsă și cea vândută.

Pe segmentul concurențial, compania este al doilea cel mai mare furnizor de energie după PPC Energie. Conform datelor pentru luna mai, aproape 90% din energia livrată clienților finali a provenit din acest sector al pieței. Hidroelectrica, deținută de stat, a intrat masiv pe segmentul casnic în 2022, după ce războiul din Ucraina a determinat creșterea prețurilor.