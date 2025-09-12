Acţiunile Oracle au scăzut joi, 11 septembrie 2025, cu circa 4%, după creşterea de 35,9% din şedinţa precedentă, care a dus compania aproape de pragul de 1.000 de miliarde de dolari capitalizare bursieră. De altfel, valoarea de piaţă a Oracle a atins nivelul de 933 de miliarde de dolari, dar au coborât, ulterior. la circa 894 de miliarde de dolari. Avansul a fost alimentat de contractele în cloud şi de cerereade putere de calcul din partea companiilor care concurează pentru supremaţia în domeniul inteligenţei artificiale.

Analiştii financiari văd corecţia actuală ca pe o pauză temporară.

„E puţină oboseală la cumpărători. Cred că cei care urmăresc să cumpere pe scădere vor reveni rapid”, este de părere Dennis Dick, strateg financiar la Stock Trader Network.

Titlurile Oracle se tranzacţionează la un multiplu P/E de 45,3 pe următoarele 12 luni, peste Amazon (31,3) şi Microsoft (31).

Între timp, Oracle și WeaveGrid încheie un parteneriat pentru a accelera participarea companiilor de utilități la programele de vehicule electrice. Colaborarea lor ajută companiile de utilități să lanseze mai rapid programe de vehicule electrice rentabile, cu o integrare simplificată și o implicare îmbunătățită a clienților.

Colaborarea lor permite WeaveGrid să ofere o valoare sporită clienților din domeniul utilităților prin livrarea simplificată a aplicațiilor Oracle Utilities, utilizând Integration Hub-ul Oracle. Platforma cloud ajută companiile să își conecteze diversele sisteme software, permițând WeaveGrid să își integreze soluțiile de încărcare a vehiculelor electrice cu sistemele existente de facturare, comunicare cu clienții și alte sisteme ale companiilor de utilități.

WeaveGrid intenționează să utilizeze modulele de marketing dezvoltate de echipa Opower a Oracle Utilities pentru Home Energy Reports pentru a ajunge la șoferii de vehicule electrice prin intermediul celor mai eficiente canale de comunicare cu clienții ale utilităților. Echipele vor activa funcționalitatea de autentificare unică (SSO) pentru a elimina barierele de conectare pentru clienții utilităților. Colaborarea lor contribuie în plus la reducerea cerințelor IT asupra echipelor de utilități prin raportare unificată, inter-programe și schimb de date simplificat între aplicațiile Oracle.

„Colaborând cu Oracle, putem ajuta utilitățile să ajungă mai eficient la șoferii de vehicule electrice, să accelereze înscrierea și să ofere o valoare mai mare clienților și rețelei”, a declarat Mathias Bell, vicepreședinte pentru dezvoltarea pieței și parteneriate la WeaveGrid.