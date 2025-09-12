Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat că, începând cu 10 septembrie, desfășoară, cu 120 de inspectori anti fraudă, controale la trei complexuri comerciale și logistice din București și județul Ilfov. În cadrul verificărilor, inspectorii caută două lucruri: bunuri contrafăcute și bani cash fraudați.

Instituția a mai precizat că acțiunile au avut loc pe fondul riscului fiscal corespunzător activităților ilicite asociate achiziției, transportului, depozitării și comercializării de bunuri cu risc fiscal ridicat.

Potrivit comunicatului instituției, bunurile fără documente care să ateste proveniența legală sunt fie vândute direct pe piața neagră, cu numerar și fără fiscalizarea veniturilor, fie sunt introduse în circuite comerciale complexe menite să evite plata taxelor, prin ascunderea originii reale și simularea unor tranzacții inexistente.

Pentru a clarifica situația fiscală și a identifica deținătorii reali ai mărfurilor și documentele de proveniență, au fost sigilate peste 1.100 de spații de depozitare, cu o suprafață totală de aproximativ 150.000 mp.

„Bunurile neînsoţite de documente care să ateste provenienţa legală sunt tranzacţionate direct, pe piaţa neagră, prin utilizarea de numerar, fără fiscalizarea veniturilor obţinute ori sunt introduse în circuite de tranzacţionare complexe care au ca scop sustragerea de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale prin ascunderea provenienţei reale şi simularea unor tranzacţii comerciale care, în fapt, nu există. Pentru clarificarea situaţiei de fapt fiscale, respectiv pentru identificarea deţinătorilor reali ai mărfurilor depozitate şi a documentelor de provenienţă a acestora, s-a procedat la sigilarea a peste 1.100 de spaţii de depozitare cu o suprafaţă de aproximativ 150.000 de mp”, se arată în comunicat.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală desfășoară în mod constant acțiuni pentru prevenirea și combaterea evaziunii și fraudei fiscale, în special în cazul activităților ilegale de comercializare și depozitare a bunurilor cu risc fiscal, se mai arată în comunicatul transmis de instituție.

Pe lângă verificările efectuate, echipele realizează și monitorizări în zonele vizate pentru a asigura respectarea legii.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) le recomandă tuturor contribuabililor să respecte legislația fiscală, financiară și contabilă, inclusiv să raporteze corect datele prin sistemele RO e-Factura și RO e-Transport.