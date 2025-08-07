ANAF, prin Direcția Antifraudă, a început să trimită notificări persoanelor care au vândut produse pe OLX, cerându-le să plătească impozit pe venitul obținut.

În anul 2024, o româncă și-a vândut pe OLX gențile și încălțămintea pe care nu le mai folosea. Recent, aceasta a primit o înștiințare de la ANAF să depună declarația de venit și să plătească impozit. Mai mulți români care au vândut produse pe OLX sunt în aceeași situație, după ce ANAF a verificat anunțurile de pe site și cere acum plata impozitului.

Momentan, nu se fac controale, ci doar se trimit notificări. Firmele de curierat transmit datele către ANAF, iar veniturile obținute din vânzări sunt urmărite prin conturile bancare. Cei care primesc notificări trebuie să își calculeze singuri dacă au avut profit.

Se compară prețul de achiziție al produsului cu suma obținută din vânzare. Dacă a existat profit, trebuie depusă declarația pe propria răspundere și plătit un impozit de 10% din acel profit.

Atunci când cumperi lucruri pentru tine, ele sunt considerate pentru uz personal, nu pentru vânzare, dar dacă le vinzi ulterior și obții bani mai mulți decât ai dat pe ele, se consideră profit. Dacă profitul este mic, nu e o problemă.

Totuși, dacă vinzi produse în valoare de peste 2500 de euro pe an, trebuie să plătești impozit pentru acel profit. Dacă nu plătești, se consideră evaziune fiscală. Statul consideră că activitatea devine comercială dacă vinzi des și ai câștig.

De exemplu, hainele, gențile și încălțămintea se presupune că le folosești până se strică sau le dai gratis. Dacă le vinzi ca să scoți bani, chiar dacă nu ți se pare corect, statul consideră că ai avut profit, scrie dcnews.ro.

Vei plăti impozit doar pentru suma care depășește 2500 de euro. Mulți vând obiecte de care nu mai au nevoie, dar dacă ți-ai permis să cumperi lucruri scumpe, nu e chiar o tragedie să plătești 10% impozit.

Deși nu e plăcut, sunt alte categorii mai afectate. În online se vinde fără reguli, dar era nevoie să se ia măsuri. Nu e corect față de cei care au magazine și respectă legea. Toți cei care muncesc trebuie să plătească taxe.

Dacă nu depășești 2500 de euro într-un an și poți dovedi cu bonuri sau facturi cât ai plătit pe produse, nu trebuie să plătești impozit. Se recomandă să mergi la ANAF, să explici situația și să arăți dovezile.