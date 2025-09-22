Ceremonia de la Paris va fi moderată de fostul internațional olandez Ruud Gullit și de jurnalista Kate Scott. Într-un parteneriat între UEFA și Groupe Amaury, proprietarul publicațiilor France Football și L’Équipe, evenimentul Ballon d’Or va recompensa cei mai buni jucători și jucătoare, portari, tineri fotbaliști, golgheteri și antrenori din sezonul 2024/25, precum și cluburile anului. Totodată, va fi acordat și un premiu special umanitar, Premiul Sócrates.

Jude Bellingham (Anglia/Real Madrid), Ousmane Dembélé (Franţa/PSG), Gianluigi Donnarumma (Italia/PSG), Désiré Doué (Franţa/PSG), Denzel Dumfries (Olanda/Inter Milano), Sehrou Guirassy (Guineea/Dortmund), Erling Haaland (Norvegia/Manchester City), Viktor Gyökeres (Suedia/Sporting CP), Achraf Hakimi (Maroc/PSG), Harry Kane (Anglia/Bayern München), Khvicha Kvaratskhelia (Georgia/Napoli, apoi PSG), Robert Lewandowski (Polonia/FC Barcelona), Alex McAllister (Argentina/Liverpool), Lautaro Martinez (Argentina/Inter Milano), Scott McTominay (Scoţia/Napoli), Kylian Mbappé (Franţa/Real Madrid), Nuno Mendes (Portugalia/PSG), João Neves (Portugalia/PSG), Pedri (Spania/FC Barcelona), Cole Palmer (Anglia/Chelsea), Michael Olise (Franţa/Bayern München), Raphinha (Brazilia/FC Barcelona), Declan Rice (Anglia/Arsenal), Fabian Ruiz (Spania/PSG), Virgil van Dijk (Olanda/Liverpool), Vinicius (Brazilia/Real Madrid), Mo Salah (Egipt/Liverpool), Florian Wirtz (Germania/Bayer Leverkusen), Vitinha (Portugalia/PSG), Lamine Yamal (Spania/FC Barcelona)

Alisson Becker (Brazilia, Liverpool)

Yassine Bounou (Maroc, Al-Hilal)

Lucas Chevalier (Franţa, Lille)

Thibaut Courtois (Belgia, Real Madrid)

Gianluigi Donnarumma (Italia, PSG)

Emiliano Martinez (Argentina, Aston Villa)

Jan Oblak (Slovenia, Atlético Madrid)

David Raya (Spania, Arsenal)

Matz Sels (Belgia, Nottingham Forest)

Yann Sommer (Elveţia, Inter Milano)

Ann-Katrin Berger (Germania, Gotham FC)

Cata Coll (Spania, FC Barcelona)

Hannah Hampton (Anglia, Chelsea)

Chiamaka Nnadozie (Nigeria, Paris FC şi Brighton)

Daphne van Domselaar (Olanda, Arsenal).

Lucy Bronze (Anglia / Chelsea), Barbra Banda (Zambia / Orlando Pride), Aitana Bonmati (Spania / Barça), Sandy Baltimore (Franţa / Chelsea), Mariona Caldentey (Spania / Arsenal), Klara Bühl (Germania / Bayern), Sofia Cantore (Italia / Juventus), Steph Catley (Australia / Arsenal), Melchie Dumornay (Haiti / OL Lyonnes), Temwa Chawinga (Kansas City / Malawi), Emily Fox (Statele Unite / Arsenal), Cristiana Girelli (Italia / Juventus), Esther Gonzalez (Spania / Gotham FC), Caroline Graham Hansen (Norvegia / Barça), Patri Guijarro (Spania / Barça), Amanda Gutierres (Brazilia / Palmeiras), Hannah Hampton (Anglia / Chelsea), Pernille Harder (Danemarca / Bayern), Lindsey Heaps (Statele Unite / OL Lyonnes), Chloe Kelly (Anglia / Arsenal), Marta (Brazilia / Orlando Pride), Frida Leonhardsen Maanum (Norvegia / Arsenal), Ewa Pajor (Polonia / Barça), Clara Matéo (Franţa / Paris FC), Alessia Russo (Anglia / Arsenal), Claudia Pina (Spania / Barça), Alexia Putellas (Spania / Barça), Johanna Rytting Kaneryd (Suedia / Chelsea), Caroline Weir (Scoţia / Real Madrid) şi Leah Williamson (Anglia / Arsenal).

Au fost nominalizate pentru trofeul celui mai bun club masculin al anului: FC Barcelona, Botafogo, Chelsea, Liverpool, PSG.

FC Barcelona (Spania)

Palmares 2024-2025: Campionatul Spaniei, Cupa Spaniei, Supercupa Spaniei.

Alte competiţii: Liga Campionilor (semifinale)

Serie de invincibilitate în toate competiţiile: 24 de meciuri

Top 3 golgeteri: Lewandowski, 42; Raphinha, 34; Ferran Torres, 19.

Top 3 pasatori: Raphinha, 23; Yamal, 21; Fermin Lopez, 11.

Botafogo (Brazilia)

Palmares 2024-2025: Copa Libertadores 2024 şi Campionatul Braziliei 2024.

Alte competiţii: Cupa Mondială a Cluburilor (optimi de finală), Recopa Sudamericana 2025 (finală), Campionatul Braziliei 2025 (locul 6 la 13 iulie), Cupa Braziliei 2024 (optimi de finală), Supercupa Braziliei 2025 (finală).

Serie de invincibilitate în toate competiţiile: 14 meciuri.

Top 3 golgeteri: Igor Jesus, 17; Jefferson Savarino, 10; Luiz Henrique, 7.

Top 3 pasatori: Jefferson Savarino, 12; Marlon Freitas, 8; Igor Jesus, 6.

Chelsea (Anglia)

Palmares 2024-2025: Cupa Mondială a Cluburilor, Conference League.

Alte competiţii: Campionatul Angliei (locul 4), Cupa Angliei (şaisprezecimi), Cupa Ligii (optimi de finală).

Serie de invincibilitate în toate competiţiile: 12 meciuri.

Top 3 marcatori: Palmer, 18; Jackson şi Nkunku, 13.

Top 3 pasatori: E. Fernandez, 17; Palmer, 14; Sancho, 9.

Liverpool (Anglia)

Palmares 2024-2025: Campionatul Angliei.

Alte competiţii: Liga Campionilor (optimi de finală), Cupa Angliei (şaisprezecimi de finală), Cupa Ligii (finală).

Serie de invincibilitate în toate competiţiile: 24 de meciuri.

Top 3 golgeteri: Salah, 34; Gakpo, 18; L. Diaz, 17.

Top 3 pasatori: Salah, 23; Szoboszlai, 8; Alexander-Arnold, 7.

PSG (Franţa)

Palmares 2024-2025: Liga Campionilor, Campionatul Franţei, Cupa Franţei, Trofeul Campionilor.

Alte competiţii: Cupa Mondială a Cluburilor (finală).

Serie de invincibilitate în toate competiţiile: 22 meciuri.

Top 3 marcatori: Dembélé, 35; Barcola, 21; Ramos, 19.

Top 3 pasatori: Barcola, 21; Doué şi Hakimi, 14.

Nominalizările pentru cel mai bun club feminin al anului sunt Arsenal, FC Barcelona, Chelsea, OL Lyon, Orlando Pride.

Ayyoub Bouaddi (Franţa, Lille)

Pau Cubarsí (Spania, Barcelona)

Désiré Doué (Franţa, Paris Saint-Germain)

Estêvão (Brazil, Palmeiras/Chelsea)

Dean Huijsen (Spania, Bournemouth/Real Madrid)

Myles Lewis-Skelly (Anglia, Arsenal)

Rodrigo Mora (Portugalia, Porto)

João Neves (Portugalia, Paris Saint-Germain)

Lamine Yamal (Spania, Barcelona)

Kenan Yıldız (Türcia, Juventus)

Michelle Agyemang (Anglia, Brighton/Arsenal)

Linda Caicedo (Colombia, Real Madrid)

Wieke Kaptein (Ţările de Jos, Chelsea)

Vicky López (Spania, Barcelona)

Claudia Martínez Ovando (Paraguay, Club Olimpia)

Antonio Conte (Italia, Napoli)

Luis Enrique (Spania, Paris Saint-Germain)

Hansi Flick (Germania, Barcelona)

Enzo Maresca (Italia, Chelsea)

Arne Slot (Ţările de Jos, Liverpool)

Sonia Bompastor (Franţa, Chelsea)

Arthur Elias (Brazilia, naţionala Braziliei)

Justine Madugu (Nigeria, naţionala Nigeriei)

Renée Slegers (Ţările de Jos, Arsenal)

Sarina Wiegman (Ţările de Jos, naţionala Angliei).