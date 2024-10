UPDATE

Goalkeeper-ul naţionalei Argentinei şi al Aston Villa, Emiliano Martinez, a câştigat Trofeul Iașin pentru Cel mai bun portar. Martinez a câştigat sezonul trecut Copa America cu Argentina şi a fost decisiv pentru parcursul celor de la Aston Villa în Liga Campionilor.

Ştirea iniţială

Gala Balonului de Aur 2024, desfășurată luni seară la Paris, a fost momentul în care fotbalul de elită a fost recunoscut la nivel global. FC Barcelona a fost desemnată cea mai bună echipă din fotbalul feminin, în timp ce Real Madrid a primit titlul de cea mai bună echipă la masculin. Premiile au venit într-un context tensionat pentru echipa madrilenă, care a refuzat participarea la gală în semn de protest, ca răspuns la decizia organizatorilor de a-l exclude pe Vinicius Junior de pe lista potențialilor câștigători ai Balonului de Aur.

Luni seară, Kylian Mbappé (Real Madrid) şi Harry Kane (Bayern Munchen) au primit trofeul Gerd Muller, pentru cel mai bun marcator al sezonului trecut. Cei doi au încheiat sezonul cu 52 de goluri.

Harry Kane 🤝 Kylian Mbappé

They’re our Gerd Muller Trophy winners ⚽️🎯

Both finished the 23-24 season on 52 goals! #trophéeGerdMuller #ballondor pic.twitter.com/CiHMuIKQEF

— Ballon d’Or (@ballondor) October 28, 2024