În plină campanie agricolă, terenurile fermierilor sunt atent verificate pentru a vedea dacă respectă regulile impuse la depunerea cererilor de sprijin. Orice abatere descoperită poate duce la sancțiuni financiare, iar în cazurile grave, banii pot fi pierduți în totalitate.

Cele mai dure măsuri îi vizează pe cei care aleg să incendieze miriștile după recoltă, o practică încă prezentă în unele zone. Controalele se desfășoară în mai multe județe, iar primele rezultate arată că problemele întâlnite sunt mai rare decât în anii anteriori.

În județul Harghita, inspectorii APIA verifică în această perioadă aproximativ 5.000 de parcele agricole. Suprafețele aparțin fermierilor care au depus cereri pentru sprijin financiar și trebuie să respecte angajamentele asumate în documentele oficiale.

Potrivit reprezentanților instituției, aceste controale urmăresc să stabilească dacă ceea ce se regăsește în teren corespunde cu declarațiile făcute la depunerea cererilor.

Directorul APIA, Haschi András, a explicat că anul acesta, în județul Harghita, sunt vizați 251 de fermieri din cei 24.000 care au solicitat bani. Terenurile supuse verificărilor însumează circa 11.000 de hectare.

Controalele urmăresc atât corectitudinea documentelor, cât și modul în care sunt întreținute terenurile.

„Avem 251 de fermieri de controlat, sunt aproximativ 5.000 de parcele pe 11.000 de hectare, dacă realitatea din teren corespunde cu ceea ce a declarat fermierul în cererea de sprijin pentru subvenția pe suprafață. Nu există mari probleme în județul Harghita. Fermierii fiind în vârstă mai greșesc, dar nu sunt greșeli intenționate. Sunt câțiva care mai uită să-și cosească terenul, sunt recidiviști cei care obișnuiesc să incendieze și fermierul poate să-și piardă subvenția chiar și în totalitate. În general, am avut cam 5-10 cazuri”, a declarat directorul APIA pentru Radio România Târgu Mureș.

Și în județul Mureș, subvenția pe hectar este analizată atent de inspectorii APIA. În acest an, controalele vizează aproximativ 25.000 de hectare de teren, inclusiv pășuni, vii, livezi și suprafețe arabile. Cele 13.000 de parcele supuse verificărilor fac parte dintr-un total de 265.000 de hectare pentru care fermierii au depus cereri.

În județul Mureș, doar un procent redus din cererile depuse în campania 2025 au intrat în eșantionul pentru verificări pe teren. Controalele se vor încheia pe 10 octombrie, iar în funcție de rezultatele constatate, fermierii pot primi simple avertismente, sancțiuni sau chiar excluderea de la plată.

Responsabilii instituției spun că numărul celor penalizați scade de la an la an, semn că agricultorii sunt mai atenți la regulile pe care trebuie să le respecte. Chiar și așa, problema incendierii miriștilor nu a dispărut complet.

În 2025 au fost raportate mai puține cazuri decât în anii trecuți, în parte datorită ploilor, însă perioada de după seceriș aduce mereu riscul ca unele terenuri să fie curățate prin foc, o practică interzisă. Doar anul trecut, peste 200 de fermieri au fost sancționați pentru astfel de abateri, potrivit conducerii APIA Mureș.

„Cam 5% din cererile depuse în campania 2025 sunt eșantionate la controlul pe teren clasic. După finalizarea acestor controale, în 10 octombrie, în funcție de neconformitățile găsite, se atenționează, sancționează sau chiar penalizează fermierii la excluderea de la plată. Din fericire, este descrescător numărul fermierilor sancționați. În privința celor care incendiază miriștile, anul acesta sunt mai puține cazuri față de anii anteriori, pentru că au mai fost și ploi. Dar, pentru că vine și perioada de după seceriș, se mai curăță terenurile, așa cu foc, ceea ce e total ilegal. În 2023 am avut 200 și ceva de fermieri penalizați”, a precizat Ovidiu Săvâșcă, directorul executiv al APIA Mureș.

Oficialul a subliniat că incendiile de miriști rămân o practică ilegală și extrem de riscantă pentru fermieri. Chiar dacă situația este mai bună decât în anii anteriori, fiecare caz descoperit atrage sancțiuni care pot ajunge până la excluderea totală de la plată.

Pe lângă verificările făcute direct pe teren, APIA recurge și la controlul prin teledetecție. Sateliții monitorizează parcelele agricole și compară datele obținute cu informațiile din cererile de sprijin. Acest tip de control oferă o imagine clară asupra respectării obligațiilor fermierilor și permite identificarea rapidă a neregulilor.

Astfel, autoritățile au la dispoziție un sistem complex de supraveghere, menit să reducă abuzurile și să asigure corectitudinea în utilizarea fondurilor europene. Fermierii trebuie să fie atenți la întreținerea terenurilor, pentru că orice greșeală sau abatere poate atrage pierderi financiare importante.