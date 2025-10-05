Kimberly Hébert Gregory s-a născut pe 7 decembrie 1972, în Houston, Texas. Și-a început cariera artistică pe scenele de teatru din Chicago, la finalul anilor ’90, unde a atras rapid atenția pentru expresivitatea și forța interpretărilor sale.

A trecut ulterior la film și televiziune, debutând pe marele ecran în 2007, în comedia I Think I Love My Wife. În același an, a apărut și în serialul The Black Donnellys, marcând începutul unei cariere constante în televiziune.

De-a lungul anilor, a avut apariții în numeroase producții populare, precum Gossip Girl, Private Practice, New Amsterdam, Law & Order, Shameless, The Big Bang Theory, Grey’s Anatomy, The Act, Better Call Saul și Dollface, potrivit Forbes.

Primul ei rol principal într-un serial TV a venit odată cu Vice Principals, comedia neagră produsă de HBO, difuzată timp de două sezoane. Interpretarea personajului Dr. Belinda Brown i-a adus aprecieri critice și recunoaștere internațională.

În 2017, a jucat rolul principal feminin în serialul Kevin (Probably) Saves the World, produs de ABC, iar în 2021 a interpretat-o pe Ruth Jean Baskerville Bowen în sezonul dedicat Arethei Franklin din seria antologică Genius de pe canalul National Geographic.

Pe marele ecran, Kimberly Hébert Gregory a putut fi văzută în filmele Arizona (2018), Five Feet Apart (2019), Miss Virginia (2019) și John Henry (2020). A colaborat și la producții de animație, oferindu-și vocea unor personaje din Craig of the Creek (Cartoon Network) și Carol and the End of the World (Netflix).

Dincolo de activitatea artistică, Kimberly Hébert Gregory a fost cunoscută pentru implicarea sa în acțiuni de mentorat și pentru sprijinul oferit tinerilor actori. S-a implicat activ în promovarea diversității și în creșterea vizibilității femeilor de culoare în teatru, film și televiziune, fiind o voce respectată în comunitatea artistică.

Fostul ei soț, actorul Chester Gregory, a descris-o drept „o femeie a cărei minte lumina fiecare cameră” și „o prezență plină de curaj, grație și forță”. În mesajul publicat pe Instagram, acesta a spus că povestea ei „nu a fost definită de luptă, ci de frumusețea pe care a purtat-o prin viață”.

Actorul Walton Goggins, colegul ei din Vice Principals, a transmis la rândul său un mesaj emoționant. El a spus că „am pierdut una dintre cele mai bune actrițe” și a numit-o „o profesionistă desăvârșită, o soprană care nu a ratat nicio notă”.