Legea prevede că pot primi pensie de invaliditate persoanele care au realizat stagii de cotizare contributive în sistemul public de pensii, dar nu au ajuns încă la vârsta standard de pensionare. Condiția este ca acestea să aibă capacitatea de muncă diminuată, fie în urma unui accident, fie din cauza unei boli.

Situațiile recunoscute de lege includ atât accidentele de muncă și bolile profesionale, cât și alte afecțiuni sau accidente care nu au legătură cu activitatea profesională.

Persoanele care au contribuit la sistemul public pot beneficia de această pensie dacă pierderea capacității de muncă este confirmată printr-o decizie medicală. În această categorie intră și angajații români care lucrează temporar în străinătate, la dispoziția angajatorului din România.

Ei pot primi pensie de invaliditate dacă dețin documentele emise conform regulamentelor europene 883/2004 și 987/2009, care atestă că rămân asigurați în sistemul românesc de securitate socială, a precizat Casa de Pensii Prahova pentru Observatorul Prahovean.

Există situații în care pensia de invaliditate se poate acorda chiar și fără realizarea unui stagiu de cotizare contributiv. Acest drept îl au elevii, ucenicii și studenții care și-au pierdut capacitatea de muncă din cauza unui accident de muncă sau a unei boli profesionale apărute în timpul și din cauza practicii profesionale.

În aceste cazuri, legătura directă dintre activitatea de formare și cauza invalidității trebuie dovedită prin documente medicale și acte oficiale.

Casa de Pensii arată că dosarul pentru acordarea pensiei de invaliditate trebuie să conțină mai multe documente importante.

Solicitantul trebuie să depună o cerere tip pentru înscrierea la pensie, împreună cu actele personale și documentele prevăzute de lege.

Este obligatorie decizia medicală asupra capacității de muncă, în original, precum și o adeverință care să arate data încetării plății indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă.

Dacă solicitantul nu mai este asigurat, trebuie adăugată o adeverință care confirmă data încetării calității de asigurat.

În cazul unui accident de muncă, dosarul trebuie să includă copia formularului FIAM, avizat de inspectoratul teritorial de muncă. Dacă este vorba despre o boală profesională, se depune copia fișei BP2, avizată de direcția de sănătate publică.

Pentru accidentele petrecute în alt stat membru al Uniunii Europene, în SEE, Elveția, Marea Britanie sau într-un stat cu care România are un acord bilateral, este necesar un document portabil A1 sau un certificat echivalent, care să confirme aplicarea legislației române de securitate socială.