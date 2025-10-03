A doua etapă a recalculării pensiilor a intrat deja în vigoare, iar primele plăți au început să ajungă la beneficiari. Vârstnicii care, de-a lungul carierei, au muncit peste program, au primit sporuri, prime sau al 13-lea salariu se bucură acum de sume suplimentare.

Datele oficiale arată că, în medie, creșterea pensiilor este de 100 de lei. Până în prezent, peste 100.000 de dosare au fost verificate și au intrat în plată.

Oamenii care au depus deja dosarele speră să primească banii în plus pentru orele suplimentare și sporurile din anii de lucru începând cu luna noiembrie. Se plângă totuși că procesul de obținere a adeverințelor durează foarte mult, unii așteptând chiar din martie să strângă toate documentele necesare.

La nivel național, procesul este unul de amploare. Aproximativ 220.000 de dosare au fost în lucru la Casele de Pensii din întreaga țară, iar până acum mai bine de jumătate au fost deja verificate. Numai în București au fost depuse în jur de 18.000 de cereri pentru recalculare.

Reprezentanții Casei de Pensii din Capitală au explicat că există două categorii de pensionari. Directorul executiv adjunct, Mariana Șerbănescu, a declarat că cei care aveau documentele depuse la dosar beneficiază automat de recalculare, în timp ce persoanele care nu reușiseră să obțină adeverințele de la angajatori sau din arhive până la 1 septembrie au trebuit să le depună ulterior.

Ea a subliniat că prelucrarea cererilor se face în ordinea cronologică a dosarelor și că diferențele se acordă retroactiv pentru cei care aveau deja actele înregistrate, iar pentru ceilalți – începând cu luna următoare depunerii documentelor.

„Sunt două categorii, sunt cei care le aveau deja depuse la dosar și acelea sunt prelucrate din oficiu și sunt cei care le-au depus după data de 1 septembrie, practic, nu au reușit să obțină adeverințele de angajator sau de la deținătorul de arhive. Noi le prelucrăm în funcție de numărul de dosar, cronologic. Dacă erau la dosar primesc retroactiv de la 1 septembrie, cei care le-au adus ulterior, în luna iunie, primesc în luna următoare depunerii cererii”, spune Mariana Șerbănescu pentru ProTV.

Specialiștii atrag atenția că în cazul unei decizii de respingere din partea Casei de Pensii este esențial ca beneficiarii să ia legătura cu fostul angajator. Uneori apar greșeli în completarea adeverințelor, însă acestea pot fi corectate rapid.

Casa de Pensii acceptă atât documentele întocmite conform noii legislații, cât și pe cele mai vechi, cu condiția să respecte forma și conținutul cerut.