Raluca Turcan, deputat PNL, a anunțat marți că a inițiat în Parlament un proiect de lege prin care angajatorii ar putea contribui suplimentar la Pilonul II de pensii. Pe lângă contribuția obligatorie de 4,75%, legea le-ar permite, opțional, să vireze lunar până la 150 de euro, sumă deductibilă fiscal. Turcan subliniază că această măsură ar reprezenta un instrument modern prin care companiile își pot recompensa și fideliza angajații într-o piață a muncii tot mai competitivă.

Ea a explicat că, prin această măsură, angajații ar urma să beneficieze de pensii mai mari, care să le asigure un trai decent, iar angajatorii ar primi un instrument suplimentar pentru motivarea și fidelizarea personalului într-o piață a muncii tot mai competitivă.

Turcan a mai menționat că, pentru economie, fondurile astfel direcționate nu se vor consuma imediat, ci vor fi investite în companii românești, titluri de stat și proiecte pe termen lung, reprezentând o „gură de oxigen”.

În opinia sa, legea ar fi benefică pentru toate părțile implicate – angajați, angajatori, economie și stat – și ar transforma Pilonul II într-un partener real pentru viitor, contribuind la creșterea siguranței pensiilor românilor și apropierea acestora de standardele europene.

”Am depus un proiect de lege prin care pe lângă contribuţia obligatorie de 4,75% pe care o au angajatorii de a contribui la Pilonul II de pensii să poată, opţional, să vireze, în plus pe luna, până la 150 de euro deductibili, în contul de pensii din pilonul II. Această sumă va fi, aşa cum am spus, deductibilă fiscal”, a spus Raluca Turcan, la Patrlament. Turcan a precizat că prin acest proiect vor fi mai mulţi bani adunaţi pentru pensia angajaţilor, o pensie mai mare, care să asigure un trai demn iar pentru angajatori, o nouă modalitate de a-şi motiva şi fideliza oamenii, într-o piaţă a muncii unde competiţia e tot mai puternică. Potrivit acesteia, pentru economie această măsură ar reprezenta ”o gură de oxigen, pentru că aceşti bani nu se duc în consum, ci se investesc în companii româneşti, în titluri de stat, în dezvoltare pe termen lung”. ” Este o lege prin care toţi au de câştigat: angajatul, angajatorul, economia naţională şi statul român. O lege prin care transformăm Pilonul II într-un adevărat partener de viitor, pentru ca pensia românilor să fie mai sigură şi mai aproape de standardele europene”, a subliniat Turcan.

Deputatul PNL a atras atenția că, deși contribuțiile individuale ar fi trebuit să atingă de peste patru ani nivelul de 6% din venitul brut al angajatului, procesul de majorare a fost adesea întrerupt.

În anii 2009 și 2015, calendarul de creștere a fost blocat, iar în 2017 cota de 5,1% a fost chiar redusă arbitrar la 3,75%. În prezent, nivelul contribuției la Pilonul II de pensii se situează la 4,75%.

Raluca Turcan a afirmat că românii merită un sistem de pensii solid, capabil să le ofere siguranță și respect după o viață de muncă, subliniind că Pilonul II a fost conceput tocmai pentru a asigura un venit de pensie real, apropiat de standardele statelor europene dezvoltate. Ea a explicat că, spre deosebire de Pilonul III, unde contribuțiile sunt sporadice și fragmentate, Pilonul II oferă continuitate și stabilitate, reprezentând un mecanism predictibil și de încredere, care le permite oamenilor să-și planifice viitorul.

Turcan a adăugat că, pe termen lung, această măsură nu doar că întărește conturile individuale ale românilor, ci are și efecte pozitive asupra bugetului și asupra economiei în ansamblu.

Deputatul a subliniat că, în loc să amânăm rezolvarea problemelor și să ne îngrijorăm de sustenabilitatea pensiilor după 2030, proiectul oferă un instrument concret care conferă siguranță, stabilitate și încredere.