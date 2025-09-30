Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului a aprobat marți un proiect de lege care modifică Statutul parlamentarilor. Actul normativ introduce obligația ca deputații și senatorii să declare în Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI) toate întâlnirile pe care le au cu terți în legătură cu inițiative legislative. Registrul este public și accesibil online.

Inițiativa legislativă a fost elaborată de Comisia specială comună pentru sprijinirea aderării României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), comisie condusă de senatoarea USR Violeta Alexandru. Potrivit acesteia, măsurile adoptate sunt menite să crească transparența activității parlamentare:

„Măsurile adoptate astăzi nu sunt despre dictatură, aşa cum au ţipat în plen reprezentanţii AUR. Sunt despre transparenţă. La fel cum se întâmplă în Parlamentul European este normal ca oamenii să cunoască ce companie, ce sindicat, patronat sau ONG are acces la parlamentari, ce întrevederi au avut senatorii şi deputaţii şi pe marginea cărui act normativ”.

Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI) funcționează din 2016, fiind propus atunci de Violeta Alexandru, la acea vreme ministru pentru consultare publică și dialog social. Până acum, acesta era utilizat pentru monitorizarea întâlnirilor dintre membrii Guvernului și reprezentanți ai mediului privat sau ai societății civile.

Extinderea la nivel parlamentar vine în contextul în care OCDE recomandă statelor candidate să implementeze standarde clare privind transparența interacțiunilor dintre decidenți și terți.

Noua lege prevede că parlamentarii trebuie să anunțe în RUTI întâlnirile programate cu cel puțin 48 de ore înainte. Dacă întâlnirea nu este planificată, aceasta trebuie raportată în cel mult 48 de ore după desfășurare. În registru se vor menționa numele persoanelor participante, instituțiile sau organizațiile reprezentate, data, locul și scopul discuției.

Nerespectarea acestor obligații va fi sancționată prin avertisment scris, conform regulilor interne ale Camerei Deputaților și Senatului.

Și reprezentanții terți – companii, organizații de advocacy, sindicate, patronate, camere de comerț sau fundații – vor fi obligați să își înregistreze întâlnirile în RUTI dacă au un interes direct într-un proiect legislativ aflat în dezbatere.