Peste două sute de parlamentari din România preferă să își ridice lunar suma forfetară direct de la casierie, în numerar, și nu prin transfer bancar. Este vorba despre aproximativ 35.000 de lei de fiecare, bani care ar trebui folosiți pentru cheltuieli legate de activitatea parlamentară. Conform legii, doar jumătate din această sumă trebuie justificată cu facturi sau documente, în timp ce restul poate fi cheltuit fără explicații. Din totalul celor 464 de aleși, 204 au decis că varianta cash este mai convenabilă.

La Camera Deputaților, 135 dintre parlamentari ridică banii în mână. Cei mai mulți provin din PSD: 54 din cei 93 de deputați ai social-democraților aleg această soluție. La AUR, 22 din 62 de deputați preferă numerarul, în timp ce la PNL sunt 20 din 51. În cazul partidului SOS (care între timp s-a rebranduit sub numele PACE), 10 din cei 15 deputați solicită banii direct de la casierie.

De asemenea, deputații minorităților au în opt cazuri această preferință, USR și UDMR câte șapte fiecare, iar dintre cei 16 parlamentari independenți, patru primesc suma în numerar. La POT, din cei 14 deputați, trei optează pentru cash.

La Senat, situația este și mai elocventă. Aici, 69 din cei 134 de senatori aleg numerarul, adică exact numărul necesar pentru a trece un proiect de lege cu majoritate simplă. Grosul acestora provine din PSD, unde 29 din 38 de senatori își ridică banii în cash. La AUR, jumătate dintre senatori (14 din 28) fac același lucru, iar dintre liberali, opt preferă varianta clasică. La SOS, 8 din 11 senatori merg pe numerar, în timp ce la UDMR sunt patru, iar la USR și printre neafiliați câte trei fiecare. Potrivit „Libertatea”, proporția ridicată a celor care preferă numerarul ridică semne de întrebare privind transparența.

În afară de suma forfetară, există și indemnizația lunară, adică salariul propriu-zis al parlamentarului. Și aici se observă o tendință similară, deși mai redusă ca amploare. La Cameră, 37 de deputați au ales să primească salariul în numerar. AUR conduce detașat, cu 10 astfel de cazuri. Liderul partidului, „George Simion”, s-a remarcat prin faptul că obișnuia să se filmeze când ridica banii direct de la casierie, transformând acest gest într-o declarație politică. SOS are opt deputați care aleg numerarul, PNL șapte, POT cinci, iar PSD și grupul minorităților câte trei. La USR există un singur deputat care procedează astfel.

La Senat, doar 15 parlamentari încasează salariul cash: șase sunt de la AUR, câte trei de la SOS și PSD, doi de la PNL și un neafiliat.

Chiar dacă practica este legală, faptul că sute de parlamentari preferă numerarul ridică întrebări legate de transparență și de modul în care sunt cheltuiți banii publici.