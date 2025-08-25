În timp ce plățile cu cardul câștigă tot mai mult teren în Spania, numerarul rămâne metoda preferată de achitare a cumpărăturilor în magazinele fizice, potrivit celor mai recente studii ale Băncii Spaniei. Supermarketurile nu fac excepție, iar clienții ridică frecvent întrebări cu privire la limitele impuse atunci când aleg să plătească cash.

În acest context, lanțul Mercadona a publicat o clarificare oficială, scrie 20minutos.es.

Pe site-ul său, prin secțiunea Serviciul clienți, Mercadona informează că nu poate accepta plăți în numerar care depășesc suma de 999,99 euro. Această regulă nu reprezintă o politică internă proprie, ci derivă direct din legislația spaniolă.

Conform Agenției Fiscale, în Spania nu se pot realiza plăți în numerar pentru tranzacții „cu o valoare egală sau mai mare de 1.000 de euro”. Încălcarea acestei norme este considerată „o infracțiune administrativă gravă” și poate fi sancționată cu o amendă proporțională de 25% din valoarea tranzacției.

Autoritatea precizează, de asemenea, că sancțiunea poate fi redusă cu 50% dacă sunt îndeplinite anumite condiții legale.

„Dacă valoarea cumpărăturilor depășește 1.000 de euro, trebuie să plătiți integral cumpărăturile cu cardul bancar”, menționează compania.

Pentru a răspunde unei alte întrebări frecvente, lanțul de supermarketuri precizează că acceptă orice card bancar care poartă simbolul Visa, Mastercard sau Maestro. Astfel, clienții dispun de opțiuni variate pentru achitarea cumpărăturilor, mai ales în cazurile în care depășesc pragul stabilit de lege pentru numerar.

În ceea ce privește plata cu monede, Mercadona aplică o regulă suplimentară. Potrivit informațiilor publicate pe site, magazinele sale acceptă până la 50 de monede pentru fiecare plată, indiferent dacă acestea sunt de aceeași valoare sau de valori diferite.

Această limitare are rolul de a asigura un flux eficient la casele de marcat și de a evita întârzierile cauzate de numărarea unui număr mare de monede.

Clarificările Mercadona vin într-un moment în care piața spaniolă se află la intersecția dintre tradiția utilizării numerarului și avansul rapid al metodelor de plată digitale. În ciuda creșterii semnificative a utilizării cardurilor și a aplicațiilor mobile, datele oficiale arată că numerarul rămâne mijlocul cel mai utilizat de consumatori pentru cumpărături zilnice în magazinele fizice.