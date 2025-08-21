Rezultatele controalelor făcute de instituție arată că, în multe cazuri, consumatorii primesc doar o notă de plată, fără bon fiscal, lucru care contravine legii și afectează colectarea veniturilor la buget. Autoritățile atrag atenția că, în astfel de situații, clienții pot beneficia de serviciile primite fără să plătească, dacă unitatea refuză să emită documentul obligatoriu.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat o amplă campanie de informare prin care urmărește să îi ajute pe români să își cunoască și să își exercite drepturile atunci când plătesc pentru servicii în domeniul HoReCa- restaurante, cafenele, baruri sau fast-food-uri.

Acțiunea vine după ce inspectorii antifraudă au efectuat, între 1 iulie și 17 august 2025, verificări la nivel național, pe baza datelor colectate prin sistemul Ro-e-Case al caselor de marcat electronice. Scopul controalelor a fost acela de a verifica dacă operatorii economici respectă obligația legală de a emite bonuri fiscale pentru toate serviciile achitate în numerar.

Rezultatele verificărilor arată că, în mai multe locații, clienții au primit doar note de plată sau înștiințări, fără să li se elibereze bon fiscal. Această practică este ilegală și afectează atât consumatorii, cât și colectarea corectă a veniturilor la bugetul de stat.

ANAF a explicat că, în cazul plăților efectuate în numerar, bonul fiscal este obligatoriu și reprezintă documentul legal care confirmă tranzacția. În cazul plăților cu cardul, operatorii economici nu sunt obligați prin lege să emită bon fiscal, dar clientul are dreptul de a-l solicita și de a-l primi la cerere.

Instituția a transmis clar că, atunci când comercianții refuză să elibereze bonul fiscal pentru o plată în numerar, clienții pot beneficia de serviciul sau bunul achiziționat fără a mai plăti contravaloarea acestuia. Excepție fac doar cazurile în care aparatele de marcat electronice sunt defecte, situație în care comerciantul trebuie să emită o chitanță conform legii.

Astfel, ANAF își propune ca prin această campanie să crească nivelul de conștientizare al cetățenilor și să îi încurajeze să își ceară drepturile atunci când interacționează cu unități din sectorul HoReCa.

Pentru a combate neregulile, ANAF pune la dispoziția clienților o adresă specială de e-mail, sesizari.anaf@anaf.ro, unde pot fi raportate cazurile în care bonul fiscal nu este emis.

Cetățenii au posibilitatea de a transmite inclusiv fotografii sau copii scanate ale documentelor primite în locul bonului fiscal. Pentru ca sesizările să fie analizate eficient, este important ca acestea să conțină detalii precise, precum denumirea și adresa unității, data și ora vizitei, precum și o scurtă descriere a situației.

Prin campania de informare și verificările deja efectuate, ANAF transmite un semnal ferm către operatorii economici că respectarea legii este obligatorie. În același timp, instituția îi încurajează pe clienți să devină parteneri activi în acest proces, pentru a limita practicile ilegale și pentru a sprijini colectarea corectă a taxelor la bugetul de stat.

Această inițiativă face parte din eforturile mai ample ale ANAF de a reduce evaziunea fiscală și de a crește gradul de conformare voluntară, în special într-un domeniu cu flux mare de numerar, cum este HoReCa.