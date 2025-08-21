Deputatul AUR Tiberiu Claudiu Barstan avertizează că Guvernul României, influențat de recomandările Fondului Monetar Internațional (FMI), intenționează să introducă o taxă pe carbon care ar afecta direct costurile de încălzire ale populației.

În opinia parlamentarului, această măsură ar reprezenta o lovitură financiară pentru milioane de gospodării, în special din mediul rural.

El susține că această taxă ar urma să fie aplicată indiferent de sursa de încălzire, inclusiv asupra locuințelor încălzite cu lemne – soluție încă frecventă în satele românești. Conform calculelor prezentate, impactul ar putea fi semnificativ pentru toate categoriile de locuințe:

800 lei/an pentru un apartament cu două camere;

1.200 lei/an pentru un apartament cu patru camere;

2.400 lei/an pentru o casă încălzită cu gaze sau electricitate;

4.700 lei/an pentru o gospodărie încălzită cu lemne.

Barstan afirmă că această măsură nu face decât să adâncească inechitățile sociale și să pedepsească populația vulnerabilă pentru lipsa de infrastructură energetică și alternative moderne de încălzire.

Deputatul consideră că Guvernul nu caută soluții reale la problemele economice și energetice, ci acționează „orbește” în funcție de directivele venite din exterior. În declarația sa, Barstan transmite că taxa pe carbon este un exemplu de decizie care afectează profund viața celor care deja trăiesc la limita subzistenței.

El a susținut că autoritățile nu ar trebui să își recupereze deficitul bugetar prin noi poveri fiscale asupra cetățenilor, ci prin combaterea risipei și a corupției. În viziunea sa, lipsa infrastructurii și politicile haotice au adus România într-o situație în care „cei care se încălzesc la sobă” sunt tratați ca poluatori și împinși în sărăcie și mai adâncă.

„Este o măsură absurdă, profund nedreaptă, care lovește exact în cei mai vulnerabili. Oamenii care abia își duc traiul de la o lună la alta, cei care nu au rețea de gaze și nici bani pentru centrale moderne, ar fi taxați pentru singura lor soluție de supraviețuire: soba cu lemne. În loc să sprijine cetățenii și să combată adevărata risipă și corupție din sistem, Guvernul își bate joc de propriii oameni și ascultă orbește de dicteu străin. Este revoltător ca, într-o țară cu ierni grele și sate uitate de lume, statul să le mai bage mâna în buzunar celor care deja nu mai au nimic”, spune deputatul într-o postare pe Facebook.

Deși poziția parlamentarului AUR este una vehementă, trebuie precizat că măsura vizată nu este încă aplicabilă în România. Guvernul nu a anunțat oficial nicio măsură privind aplicarea iminentă a unei taxe de acest tip.

Taxa pe carbon și sistemul de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) reprezintă, la nivel european, un mecanism implementat pentru a încuraja reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

În aprilie 2023, Consiliul Uniunii Europene a adoptat o reformă majoră a sistemului ETS, care include și un sistem separat pentru sectorul clădirilor și transportului rutier, dar acesta va deveni operațional abia începând cu anul 2027.

Prin acest sistem, emisiile rezultate din consumul de combustibili folosiți pentru încălzire vor fi taxate indirect, prin intermediul distribuitorilor sau furnizorilor de energie, și nu prin impunerea directă asupra cetățeanului. Cu toate acestea, este posibil ca efectele să fie resimțite în costurile finale suportate de populație.

În plus, în luna mai a acestui an, statele membre ale Uniunii Europene au susținut propunerea de reducere a sferei de aplicare a taxei pe carbon, astfel încât aceasta să se aplice doar celor 10% dintre companiile care contribuie cel mai mult la emisiile de gaze cu efect de seră. În acest context, nu este exclus ca și măsura care vizează sectorul clădirilor și transportului rutier să sufere modificări.