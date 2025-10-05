Avertisment privind pensia. Mulți americani depind de acest venit, 63% dintre beneficiari susținând că reprezintă cel puțin jumătate din banii lor, conform unui sondaj realizat de Pew Research Center, din 2024.

Nu toți beneficiarii trebuie să se bazeze doar pe acești bani de pensie. Fiecare situație este diferită, așa că planificarea pensionării ar trebui făcută din timp, cu mare atenție, scrie Gobankingrates.

Beneficiul lunar mediu pentru o persoană de 75 de ani a fost de 2.064 de dolari în decembrie 2024, potrivit SSA. Bărbații au primit puțin mai mult, primind o pensie de 2.277 de dolari, iar femeile de 1.856 de dolari.

Aceasta este doar media. Pentru cei aflați în percentila 90, suma crește la 3.105 USD în funcție de sex, conform SSA.

Persoanele din clasa superioară se pot aștepta să se încadreze în acest interval. Suma maximă pe care o poate primi o persoană cu vârsta de 70 de ani și peste este acum de 5.108 USD.

SSA utilizează două variabile-cheie atunci când calculează beneficiile lunare: câștigurile pe viață și momentul în care se solicită pensia. Practic, cu cât oamenii lucrează mai mult, cu atât plătesc mai multe impozite pe salarii. Acest lucru influențează direct suma primită la pensie, deoarece SSA utilizează cei mai buni 35 de ani de venit din istoricul activității unei persoane.

Momentul solicitării pensiei influențează și suma. Vârsta de pensionare completă (FRA) este în prezent de 67 de ani, deși pensionarii pot solicita beneficii începând de la 62 de ani.

Conform SSA, amânarea ieșirii la pensie adaugă 8% la beneficiile anuale dacă împliniți vârsta de 70 de ani. Ieșirea la pensie anticipat poate fi costisitoare, reducând plățile cu până la 30%.

Deși mulți pensionari depind de Securitatea Socială, aceasta este doar o parte a pensiei. Cunoașterea sumei medii pe care o persoană din clasa superioară o primește îi poate ajuta pe americani să ia o decizie mai bună cu privire la resursele lor pentru pensie.

Americanii cu investiții și alte economii pot utiliza Securitatea Socială pentru a-și îmbunătăți stilul de viață dorit la pensie.

Pensionarii din clasa superioară care au 75 de ani se pot aștepta să primească aproximativ 3.100 de dolari, la sfârșitul anului 2025. Odată cu ajustările costului vieții, această sumă va continua să crească de la an la an.