Avocatul Gheorghe Piperea susține că sumele acumulate în conturile de pensii administrate privat, cunoscute drept Pilonul II, reprezintă teoretic proprietatea contribuabililor, dar pot fi încasate doar în anumite condiții stricte.

Potrivit acestuia, retragerea banilor este posibilă doar la prezentarea deciziei de pensionare.

În cazul în care o persoană se retrage din fond după cel puțin cinci ani de cotizare, sumele nu îi sunt plătite direct, ci transferate automat către sistemul public de pensii (Pilonul I), urmând să fie primite la momentul pensionării.

”Teoretic, banii acumulați în fondul de pensii publice administrat privat (Pilonul 2) din contribuțiile tale lunare sunt, teoretic, proprietatea ta. Dar nu îi poți retrage decât la prezentarea deciziei de pensionare (dacă te retragi din fond, după minim 5 ani de cotizare, nu primești banii, ci ți se virează, în 30 de zile, la Pilonul I, urmând să îi încasezi după pensionare)”, spune Gheorghe Piperea pe Facebook.

Gheorghe Piperea atrage atenția și asupra lipsei de influență pe care participanții o au asupra modului în care administratorii investesc aceste fonduri.

El afirmă că banii pot fi direcționați către domenii sau companii pe care unii contribuitori le consideră controversate, fără ca aceștia să își poată exprima acordul sau dezacordul.

”Evident, nu ai nimic de spus dacă administratorul decide să bage BANII TĂI în bănci rusești, în companii pharma criminale, în întreprinderi producătoare de armament sau droguri, în corporații care îți batjocoresc credința creștină și fac propagandă consumului de droguri ori devianței sexuale, antinatalismului și cultului morții etc”, a mai spus acesta.

Conform noii propuneri, beneficiarii nu vor mai putea retrage integral suma acumulată la momentul pensionării, ci doar un procent de 25% din această sumă, restul urmând să fie plătit în tranșe lunare, pe o perioadă de până la zece ani.

Un aspect cheie care stă la baza acestei schimbări este faptul că participanții la fondurile private de pensii au semnat, până acum, acte de adeziune și nu contracte care să le asigure un control deplin asupra banilor. Astfel, specialiștii în drept atrag atenția asupra posibilei încălcări a dreptului la proprietate, întrucât noile reguli limitează accesul la economiile personale, considerate ale contribuabililor.

Anterior, persoanele care ieșeau la pensie puteau alege să își încaseze toți banii dintr-o singură tranșă sau să opteze pentru plăți eșalonate, care nu depășeau cinci ani. Propunerea legislativă actuală reduce posibilitatea retragerii imediate, limitând-o la un sfert din total, iar restul sumei se transformă într-o pensie lunară, cu plata realizată pe o perioadă maximă de zece ani sau pe durata vieții beneficiarului.

Fondurile rămase neîncasate în momentul decesului beneficiarului vor putea fi moștenite de către aparținătorii legali. În acest scop, vor exista entități speciale, inclusiv actualii administratori de fonduri și societăți de asigurări, care se vor ocupa cu plata acestor pensii.