Cu moderație, cafeaua este considerată parte a unui stil de viață sănătos și, din motive întemeiate, a fost asociată cu un risc redus de afecțiuni precum diabetul sau anumite tipuri de cancer.

Dar cafeaua de fiecare dimineață ar putea avea și o latură mai puțin sănătoasă. Cafeaua conține compuși naturali care pot crește colesterolul – și, în funcție de modul în care este preparată, consumul zilnic ar putea să vă afecteze sănătatea, scrie Sciencefocus.

Diterpenele sunt compuși de plante care au efecte diferite asupra corpului uman. Două dintre ele – cafestol și kahweol – au fost legate de niveluri crescute de colesterol din lipoproteine ​​cu densitate joasă (LDL). Niveluri ridicate ale acestor compuși s-au găsit în cafea, dar depinde de modul în care este extrasă și preparată.

Cercetătorii suedezi au măsurat nivelurile de diterpene din cafeaua preparată cu o serie de aparate și prin tehnici de preparare comune. Așa au descoperit că fierberea cafelei este cel mai mare inamic, dar puteți reduce acele niveluri prin filtrarea acesteia.

„Am studiat 14 aparate de cafea și am putut vedea că nivelurile acestor substanțe sunt mult mai ridicate în cafeaua de la aceste aparate decât în ​​aparatele de cafea cu filtru de picurare”, spune David Iggman, nutriționist la Universitatea Uppsala. „Deducem că procesul de filtrare este crucial pentru prezența acestor substanțe care cresc colesterolul în cafea”, a adăugat el.

Echipa a calculat beneficiile unei persoane care bea trei căni de cafea pe zi, timp de cinci zile pe săptămână. Schimbarea cafelei de la aparat cu o cafea filtrată ar putea reduce colesterolul LDL suficient pentru a reduce riscul relativ de boli cardiovasculare aterosclerotice cu 13% în 5 ani și cu 36% peste 40 de ani.

Cercetătorii au colectat mostre de la 11 aparate care au preparat cafea măcinată amestecată cu apă fierbinte și trecută printr-un filtru metalic și de la alte trei care au amestecat un concentrat de cafea lichidă cu apă fierbinte, fără filtrare.

Echipa a preparat cafeaua folosind o gamă largă de metode, inclusiv prepararea prin picurare, percolator, presa franceză și cafea fiartă. Probele din fiecare metodă au fost apoi congelate pentru depozitare și transport, înainte de a fi analizate pentru concentrația de diterpenă. În plus, echipa a colectat patru mostre de espresso de la trei cantine și un loc de muncă.

Echipa a descoperit că metodele manuale de preparare a cafelei au dus, în general, la niveluri mai scăzute de diterpene decât la cafeaua preparată la aparat, fie că este vorba despre un aparat cu model lichid sau un espressor tradițional.

Espresso a fost cel mai prost mod de a face cafea, cu un nivel mediu de cafestol de aproximativ 1.060 mg/L. Dar au fost analizate doar patru probe, iar nivelurile lor au variat extrem de mult, de la 35,6 la 2446,7 mg/L.

Cafeaua de la mașini de preparare a avut o concentrație medie de cafestol de 174 miligrame pe litru și 135 mg/L de kahweol. Presele franceze au produs cafele cu niveluri moderate de diterpene, ajungând sub 90 mg/L pentru cafestol și sub 70 mg/L pentru kahweol, în timp ce percolatoarele au avut valori similare.

Când cercetătorii și-au filtrat cafeaua fiartă prin țesătură, concentrațiile au scăzut la doar 28 mg/L pentru cafestol și 21 mg/L pentru kahweol. Au folosit o șosetă, dar orice filtru de pânză sau hârtie ar trebui să facă asta.

Echipa recunoaște că studiul are limitări majore, inclusiv dimensiunile mici ale eșantioanelor și variabilele care nu au fost luate în considerare, cum ar fi dimensiunea porilor filtrului, presiunea apei și temperatura și modul în care boabele au fost prăjite și măcinate.