4 motive pentru care o ceașcă de cafea este bună pentru organism. Deși conținutul ridicat de cofeină al cafelei poate afecta somnul și poate crește nivelul de cortizol, acest lucru nu este valabil pentru toată lumea.

În spatele acestor efecte secundare se află o listă lungă de studii care dovedesc că, nu doar că nu este rea, ci poate oferi o gamă incredibilă de beneficii pentru sănătate, potrivit Stylist.com.

Vestea bună pentru cei cu sensibilitate la cofeină sau care pur și simplu nu au nevoie de un plus de energie este că, în cazul cafelei decofeinizate, se păstrează aproape toți compușii care fac cafeaua atât de bună.

Ceea ce merită menționat este că majoritatea cercetărilor privind beneficiile cafelei se bazează pe cafeaua neagră; zahărul adăugat într-un frappe cu caramel sărat va anula unele dintre beneficiile cafelei.

Un studiu amplu publicat în ”New England Journal Of Medicine”, în 2012 a constatat că un consum de cel puțin două cești de cafea pe zi este asociat cu un risc cu 10-15% mai mic de mortalitate generală.

Ulterior, o meta-analiză publicată în ”European Journal Of Epidemiology”, în 2019 a constatat că relația dintre consumul de cafea și riscul mai mic de mortalitate este neliniară; cel mai mic risc de mortalitate din orice cauză a provenit din consumul a 3,5 cafele pe zi, după care nu a existat nicio reducere suplimentară a riscului de mortalitate.

Studiul a constatat că diferite niveluri de consum au avut un impact distinct asupra cauzelor specifice de mortalitate: 2,5 cești pe zi au produs cel mai mic risc de deces din cauza unei probleme cardiovasculare, în timp ce două cești pe zi au fost cheia reducerii riscului de cancer cu cea mai mare măsură.

Dacă vrei să-ți crești numărul de pași, cafeaua ar putea fi răspunsul. Un studiu publicat în ”New England Journal Of Medicine” în 2023 a constatat că persoanele care consumă cafeină tind să facă cu cel puțin 1.000 de pași mai mult, zilnic, decât persoanele care nu consumă cafea.

În zilele în care au consumat cafea, participanții au mers cu aproximativ 1.058 de pași mai mult decât în ​​zilele fără cafea.

Numeroase studii au descoperit că un consum de cafea poate îmbunătăți diversitatea și sănătatea microbiomului intestinal, posibil datorită fibrelor solubile și prebiotice din cafea.

În 2018, o analiză a literaturii de specialitate a concluzionat că, pe baza tuturor cercetărilor disponibile, consumul moderat de cafea (sub patru cești pe zi) a dus la o creștere a bacteriilor benefice din intestin, reducând în același timp numărul de bacterii dăunătoare prezente.

Studiul, publicat în Nature Microbiology, a identificat 115 specii de bacterii care erau legate de consumul de cafea, iar primele 10 bacterii erau puternic corelate cu consumul de cafea decofeinizată, arătând că beneficiile nu au legătură cu conținutul de cafeină.

Bacteria cu cea mai puternică asociere cu cafeaua a fost L. asaccharolyticus, care a fost de șase până la opt ori mai abundentă în intestinele consumatorilor de cafea, comparativ cu cei care nu consumă cafea.

L. asaccharolyticus produce butirat, un acid gras cu lanț scurt care ajută la menținerea unei bariere intestinale sănătoase și la reglarea răspunsurilor noastre imunitare.

Deși unii experți au sugerat că excesul de cafeină poate avea un efect negativ asupra sănătății oaselor, afectând capacitatea organismului de a absorbi calciul, au existat alte studii care au descoperit o legătură pozitivă între consumul de cafea și sănătatea oaselor.

La începutul acestui an, o meta-analiză publicată în revista Frontiers Of Nutrition a constatat că un consum de cafea este „semnificativ asociat” cu un risc redus de osteoporoză, „consumul de cafea cu frecvență ridicată” (adică mai mult de o ceașcă pe zi) fiind asociat cu cea mai mare reducere a riscului de osteoporoză.

Un studiu din 2022, publicat în Clinical Nutrition, a dezvăluit descoperiri similare: studiul, bazat pe o analiză observațională amplă a peste 26.000 de femei, a constatat că fiecare ceașcă suplimentară de ceai sau cafea pe care o beau femeile este asociată cu o reducere cu 4% a riscului de fractură de șold.