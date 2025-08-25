Un aliment foarte iubit de români poate dăuna oaselor. Este ieftin, gustos și se găsește peste tot: pateul.

Medicii spun că produsele din ficat, inclusiv pateul, au multă vitamina A. Corpul are nevoie de ea, dar în cantitate prea mare devine periculoasă: slăbește oasele, împiedică formarea de țesut osos nou, crește riscul de osteoporoză și fracturi, mai ales odată cu vârsta.

În plus, prea multă vitamina A face vitamina D mai puțin eficientă, ceea ce duce la oase fragile. Persoanele aflate la menopauză, femeile însărcinate și cei care iau suplimente cu vitamina A trebuie să fie mai atente.

Soluția: în loc de pateu sau alte produse din ficat, e mai sănătos să alegem alimente bogate în beta-caroten, cum sunt morcovii, spanacul, dovleacul, cartofii dulci sau mango. Acestea dau organismului vitamina A într-un mod sigur, fără riscul de exces, potrivit CanCan.

Pateul vegetal este un produs gustos și des folosit, mai ales în post, ca înlocuitor pentru carne. Totuși, are și părți mai puțin bune pe care e bine să le știi:

Multe tipuri de pateu vegetal conțin aditivi (conservanți, coloranți, arome artificiale). Consumați des, aceștia pot provoca alergii, probleme digestive sau chiar tulburări hormonale.

(conservanți, coloranți, arome artificiale). Consumați des, aceștia pot provoca alergii, probleme digestive sau chiar tulburări hormonale. Pateul vegetal are adesea multă sare . Prea mult sodiu duce la hipertensiune, boli de inimă și risc mai mare de accident vascular. Persoanele cu tensiune mare sau probleme cardiace trebuie să fie atente.

. Prea mult sodiu duce la hipertensiune, boli de inimă și risc mai mare de accident vascular. Persoanele cu tensiune mare sau probleme cardiace trebuie să fie atente. Unele variante conțin grăsimi trans, adăugate pentru gust și textură. Acestea cresc colesterolul rău și îl scad pe cel bun, favorizând bolile de inimă.

Deși pare sănătos, pateul vegetal poate fi sărac în nutrienți importanți: are proteine de calitate slabă, puține fibre și lipsesc vitaminele și mineralele. Consumat des, poate duce la carențe nutritive. În general, consumul frecvent de produse procesate (cum e și pateul vegetal) poate favoriza obezitatea, diabetul de tip 2 și alte boli cronice.

În loc să cumperi pateu din magazin, plin de aditivi și sare, prepară-l acasă! Este mai sănătos, gustos și proaspăt. Cu câțiva pași simpli poți obține un pate cremos, aromat și perfect pentru orice masă.

Ingrediente:

500 g ficat (pui, porc sau vițel)

1 ceapă

1 cățel de usturoi

Ardei iute după gust

1 morcov

Sare, piper, nucșoară

100 g unt

2-3 linguri smântână groasă

50 ml vin (sau coniac la ficatul de vițel)

2 linguri ulei

Cum se face:

Încălzește tigaia și pune uleiul și o lingură de unt (nu doar unt, se arde repede).

Adaugă usturoiul tăiat feliuțe, rumenește-l puțin și apoi scoate-l (altfel va fi amar).

Pune ceapa și morcovul tăiate mărunt, câteva feliuțe de ardei iute și ficatul curățat și tăiat cubulețe.

Gătește 2-3 minute la foc mare, apoi pune puțină apă fierbinte și acoperă cu capac până se înmoaie ficatul și legumele. Adaugă apă pe parcurs dacă scade.

La final, pune vinul.

Pasează totul la blender sau robot până obții o pastă fină.

Adaugă untul și smântâna și mixează până devine spumos.

Potrivește gustul cu sare, piper și nucșoară (nu pune sarea de la început, ficatul se întărește).

Opțional: poți adăuga gălbenuș de ou fiert sau alte ingrediente: ardei gras, măsline, ciuperci etc.