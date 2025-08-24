Vitamina D este un nutrient- cheie pentru un intestin funcțional. Vitamina D nu este doar o vitamină,este și un hormon și joacă un rol puternic în sănătatea intestinală, conform Eatingwell.com

Vitamina D joacă un rol ascuns în protejarea tractului digestiv. Erin Kenney explică faptul că activează producția de peptide antimicrobiene, precum defensinele și catelicidina – compuși naturali care țin sub control bacteriile dăunătoare, virusurile și alți agenți patogeni.

Vitamina D ajută sistemul imunitar să distingă între invadatori și celulele sănătoase ale corpului. În acest fel, vitamina D ajută la reducerea riscului de inflamație excesivă și tulburări autoimune.

Vitamina D nu numai că ajută la prevenirea creșterii excesive a bacteriilor dăunătoare, dar poate încuraja și creșterea microbilor benefici în intestin.

Hannah Van Ark, medic dietetician, explică faptul că vitamina D este legată în mod specific de populații mai mari de bacterii benefice, cum ar fi Lactobacillus și Bifidobacterium. Ea indică un studiu efectuat pe femei cu deficit de vitamina D, în care suplimentarea a crescut semnificativ diversitatea microbiană intestinală.

„Un microbiom divers este mai rezistent și mai capabil să susțină digestia, echilibrul imunitar și bunăstarea generală. Acest lucru subliniază importanța unor niveluri adecvate de vitamina D pentru multe domenii ale sănătății”, spune ea.

Vitamina D ajută și la menținerea unei mucoase intestinale sănătoase, care este bariera protectoare a sistemului digestiv.

„Intestinele noastre sunt semipermeabile, permițând anumitor substanțe utile să se absoarbă în fluxul sanguin (de exemplu, nutrienți) și previn pătrunderea altor substanțe dăunătoare (de exemplu, bacterii patogene). Prin urmare, este important să menținem o barieră intestinală sănătoasă pentru a ne proteja”, spune Kenney.

Ea susține că vitamina D oferă această protecție prin susținerea producției de proteine ​​ale joncțiunilor strânse în celulele intestinale. Aceste proteine ​​ale joncțiunilor strânse ajută la menținerea integrității mucoasei intestinale și reduc permeabilitatea intestinală sau „intestinul permeabil”, o afecțiune adesea legată de boli autoimune, sensibilități alimentare și probleme ale pielii.

„Receptorii vitaminei D se găsesc în tot intestinul și joacă un rol în semnalizarea de-a lungul axei intestin-creier – sistemul de comunicare bidirecțională dintre tractul digestiv și sistemul nervos central”, spune ea.

Vitamina D ajută la reglarea inflamației intestinale și la producerea de neurotransmițători, precum serotonina – aproximativ 95% din aceasta fiind produsă în intestinul subțire. Atunci când intestinul este stabil și bine hrănit, poate trimite mesaje mai stabile și mai precise către creier prin intermediul axei intestin-creier.

„Deoarece această conexiune afectează digestia, starea de spirit și chiar răspunsurile la stres, vitamina D ar putea ajuta la susținerea atât a bunăstării mentale, cât și a celei gastrointestinale”, subliniază Kenney.

Vitamina D vine într-o formă cu biodisponibilitate ridicată, numită D3 (colecalciferol), derivată din animale sau alge, și într-o formă mai puțin biodisponibilă, D2 (ergocalciferol), care se găsește în plante.

Înțelegerea diferenței vă poate ajuta să luați decizii informate cu privire la creșterea aportului de vitamina D, fie prin alimente, suplimente sau lumina soarelui. Iată o privire mai atentă asupra fiecăreia.

Din alimente

Spre deosebire de alți nutrienți, vitamina D poate fi dificil de obținut doar din alimente. Foar câteva alimente conțin vitamina D, inclusiv:

Pește gras: Somonul, macroul, sardinele și păstrăvul se numără printre cele mai bogate surse naturale de vitamina D3.

Ciuperci: Ciupercile care au fost expuse la lumina soarelui sau la razele UV produc vitamina D2. Deși mai puțin puternică decât vitamina D3, aceasta poate totuși susține nivelurile generale.

Alimente fortificate: Multe produse lactate, lapte pe bază de plante, sucul de portocale și unele cereale sunt fortificate cu vitamina D. Produsele lactate fortificate conțin de obicei vitamina D3, în timp ce laptele pe bază de plante poate fi fortificat fie cu vitamina D2, fie cu vitamina D3.

Ouă: Ouăle conțin o cantitate foarte mică de vitamina D, concentrată în mare parte în gălbenuș.

Carne și lactate: Unele produse de origine animală, cum ar fi carnea de vită și brânza, conțin cantități mici de vitamina D.

Din suplimente

Dacă vă este greu să obțineți suficientă vitamina D din alimente, suplimentele vă pot ajuta să umpleți carența. „Cea mai eficientă formă de vitamina D pentru suplimentare este vitamina D3 (colecalciferol), deoarece crește și menține nivelurile serice de vitamina D mai eficient decât vitamina D2”, spune Kenney.

Deși majoritatea suplimentelor fără prescripție medicală oferă 600-2.000 UI de vitamina D, este important să discutați cu medicul pentru a determina doza potrivită.