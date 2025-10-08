Bitcoin a atins un nou maxim istoric de 126.000 de dolari, potrivit datelor furnizate de Bitget, lider global în domeniul schimbului de criptomonede. Creșterea marchează o nouă etapă în maturizarea activului digital, care a depășit pragul simbolic de 100.000 de dolari în decembrie 2024.

Potrivit Bitget, evoluția ascendentă a fost susținută de mai mulți factori, printre care „halving-ul” din aprilie – care a redus oferta de monede noi –, tensiunile politice din SUA și interesul tot mai mare din partea instituțiilor financiare.

„Bitcoin a trecut deja etapa de noutate haotică și a devenit un reper financiar certificat”, precizează Bitget.

După ce a depășit pentru prima dată 100.000 de dolari la finalul anului trecut, Bitcoin a oscilat între 95.000 și 110.000 de dolari în primele luni din 2025. Evenimentele din primăvară – în special „Crypto Week” din luna mai – au determinat o nouă accelerare, prețul atingând 112.500 de dolari.

În iulie, impulsul de vară a dus criptomoneda peste 122.000 de dolari, iar în august a fost consemnat un maxim istoric de 124.496 de dolari. Actualul record de 126.000 de dolari vine după 100 de zile consecutive în care Bitcoin s-a menținut peste pragul de șase cifre.

Bitget explică faptul că blocajul guvernamental din SUA a acționat ca un declanșator, redirecționând fluxurile de capital către active de refugiu precum aurul, Nasdaq și, din ce în ce mai mult, Bitcoin.

„Validarea instituțională, oferta în scădere și percepția tot mai clară că Bitcoin nu este doar o modă trecătoare, ci un reper financiar, contribuie la ascensiunea recentă”, arată reprezentanții Bitget.

În același timp, instituțiile mari își cresc expunerea către criptomonede. Morgan Stanley a descris Bitcoin drept „aur digital” și a recomandat clienților să includă active cripto în portofolii.

Fluxurile de capital confirmă tendința: 1,19 miliarde de dolari au intrat într-o singură zi în ETF-urile spot din SUA, în timp ce stocul de Bitcoin deținut pe burse a scăzut la 2,8 milioane BTC, cel mai mic nivel din 2019.

Investitorul miliardar Paul Tudor Jones a numit Bitcoin „unul dintre cei trei cai câștigători ai pieței”, subliniind că activul a înregistrat o creștere de 35% doar în 2025.

„Această cursă pentru câștiguri va continua până când instituțiile își vor consolida portofoliile”, mai notează Bitget.

Avertisment de risc

Investițiile în active digitale implică riscuri semnificative și pot fi supuse unor fluctuații de preț. Se recomandă investiții doar în limitele fondurilor pe care investitorii își permit să le piardă. Performanțele anterioare nu garantează rezultate viitoare.