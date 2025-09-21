Bitcoin poate reveni cu ușurință la „expansiune” pe baza datelor din indicatorul principal NVT, concluzionează noul studiu privind prețul Bitcoin realizat de CryptoQuant.

Cel mai recent studiu realizat de platforma de analiză onchain CryptoQuant arată că prețul Bitcoin are potențial de „expansiune” la 117.000 de dolari.

Bitcoin este încă departe de a-și fi atins plafonul, potrivit unui indicator principal clasic care prezice maximele și minimele locale ale prețului criptomonedei.

Instrumentul „network value to transaction golden cross” (NVT-GC), care compară capitalizarea de piață cu valoarea tranzacțiilor onchain într-un anumit interval de timp, se află în prezent în teritoriu „neutru”, scrie site-ul Cointelegraph.

Valorile negative ale NVT-GC, în special cele sub -1,6 pe scara sa, preced de obicei perioadele de creștere a prețurilor. Odată ce indicatorul depășește 2,2, o inversare devine mai probabilă. Cel mai recent semnal lung a venit în iulie, când NVT-GC a atins -2,8. Apoi a revenit la 0,3.

„Acest lucru nu indică nici o supraevaluare extremă, nici o subevaluare, ci mai degrabă o tendință ascendentă sănătoasă”, a rezumat Pelin Ay, colaborator CryptoQuant, într-una din postările sale de pe blogul Quicktake din această săptămână. „Pe termen scurt: având în vedere că indicatorul nu este ridicat, Bitcoin nu se află încă în zona de bulă. Există încă loc pentru creșterea prețului”, mai afirmă Ay.

NVT-GC are un istoric impresionant în ultima perioadă. Cele patru scăderi anterioare în zona „long” au dus toate la creșteri ale prețului BTC, inclusiv în august 2024.

Indicatorul se adaugă semnelor revelatoare că piața bull a Bitcoin nu s-a încheiat încă.

După cum a raportat Cointelegraph, luna iulie a declanșat și un semnal de „cumpărare” pe convergența/divergența medie mobilă (MACD), în timp ce analiza a susținut că nu era încă momentul pentru un blow-off top.

În ultimul său conținut X, colegul colaborator al CryptoQuant, Axel Adler Jr., a sugerat că descoperirea prețului BTC ar putea reveni până în octombrie.

„Prețul BTC se situează puțin peste prețul realizat STH, pregătind terenul pentru 1-2 săptămâni de consolidare, cu o potențială creștere până la ATH”, a scris el, referindu-se la costul agregat al portofelelor Bitcoin care dețin monede pentru o perioadă de până la șase luni.

Pelin Ay s-a arătat prudentă, prevăzând o țintă potențială de 150.000 de dolari la începutul trimestrului IV.