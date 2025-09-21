Compania aeriană HiSky a anunțat că, începând din vara anului 2026, va relua zborurile directe din România către Chicago, la 24 de ani de la suspendarea acestei rute.

Noul serviciu va debuta pe 4 iunie 2026 și va fi operat de două ori pe săptămână, joi și duminică.

Chicago devine astfel al doilea oraș din Statele Unite către care HiSky va asigura conexiuni directe, după New York. În prezent, compania operează cinci frecvențe săptămânale pe ruta New York – București, lansată în 2024, după o pauză de două decenii.

CEO-ul HiSky, Iulian Scorpan, a explicat că decizia de a introduce ruta către Chicago a venit în urma succesului zborurilor către New York. El a precizat că managementul companiei a avut încredere în nevoia pasagerilor de a călători rapid, în siguranță și confortabil peste ocean, iar rezultatele primului an de operare au confirmat această strategie.

„Acum doi ani, am avut încredere în nevoia pasagerilor noștri de a călători rapid, în siguranță și confortabil peste ocean și am îmbrățișat acest rol de pionieri. După rezultatele primului an de operațiuni pe ruta New York, cu aceeași încredere, suntem gata să devenim compania aeriană care operează ambele conexiuni directe cu SUA. (…) Comunitatea românească și moldovenească din Chicago este una dintre cele mai mari și mai bine stabilite din Statele Unite”, a explicat Iulian Scorpan.

Durata zborului de la București la Chicago va fi de aproximativ 10 ore și 50 de minute, iar cursa de întoarcere va dura 9 ore și 50 de minute.

HiSky rămâne singura companie aeriană care oferă zboruri directe între România și Statele Unite.

HiSky este o companie cu capital integral privat, care începând cu anul 2021, operează zboruri de pasageri regulate și în regim charter cu plecare din România și Republica Moldova, către peste 20 de destinații interne și internaționale.

Compania are în operare o flotă de opt aeronave, din familia Airbus A320 și o aeronavă A330 cu 240 de locuri, respectiv patru aeronave A320 cu 180 de locuri, o aeronavă A319 în configurație de 144 de locuri și două aeronave A321neoLR, fabricate în anul 2023, în configurație de 201, respectiv 220 de locuri, potrivit site-ului oficial al companiei.

După doi ani de activitate, HiSky a atins deja pragul de 1 milion de pasageri transportați, în peste 20.000 de ore și mai mult de 8.700 de zboruri efectuate.

Compania operează zboruri din cele trei baze din București, Cluj-Napoca și Chișinău, către destinații din România și din Europa.

Politica de preturi îmbină principiile low-cost cu o gamă larga de servicii suplimentare, taxate în mod transparent. HiSky 5 pachete de servicii: Basic, Clasic, Premium, Premium Plus și Business.