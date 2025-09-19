Michelle Obama – mamă, soție, femeie de culoare, avocată, autoare de bestselleruri și, ulterior, Prima Doamnă a Statelor Unite, după cum însăși se definește – a ajuns joi pentru prima dată în România. Ea a fost invitatul principal al Impact Bucharest (Impact CEE), cel mai important eveniment de business și tehnologie din Europa de Sud-Est.

În fața sutelor de participanți, Michelle Obama a subliniat că rolul de model pentru alții „face parte din misiunea noastră”. Ovaționată de public, a vorbit timp de o oră despre copilărie, educație, carieră, viața de familie și despre importanța pregătirii următoarelor generații.

Viața înainte de Casa Albă

Soția lui Barack Obama a rememorat copilăria modestă din sudul orașului Chicago, parcursul școlar și universitar, provocările începutului de carieră și pașii profesionali care au precedat întâlnirea cu cel care avea să devină cel de-al 44-lea președinte al SUA.

„Mulţi oameni m-au cunoscut la Casa Albă. Ca Primă Doamnă. Dar deseori trebuie să le reamintesc oamenilor că am avut o viaţă întreagă înainte de asta. Am studiat dreptul. Am practicat într-o corporaţie. Am lucrat în aproape toate sectoarele înainte de a ajunge la Casa Albă. Am lucrat în administraţia publică. Am lucrat pentru primarul oraşului Chicago. Am lucrat în domeniul planificării şi dezvoltării economice a oraşului. Am condus o organizaţie nonprofit, un ONG care avea drept scop ajutorarea tinerilor adulţi să se angajeze în serviciul public.”

Ea a povestit cum a pornit de la zero: „A trebuit să încep de la zero în Chicago, construind totul de la zero, angajând personal, stabilind viziunea organizaţiei, formând un consiliu de administraţie, strângând fonduri. După aceea, am intrat în mediul academic. Am lucrat ca decan asociat la Universitatea din Chicago, ocupându-mă de serviciile comunitare şi ajutând tinerii să găsească oportunităţi de voluntariat. Apoi, am devenit vicepreşedinte pentru afaceri comunitare la Centrul Medical al Universităţii din Chicago. Aşadar, am adus toată această experienţă cu mine la Casa Albă.”

„După toate acestea, a fi Prima Doamnă a fost, într-un fel, cel mai uşor lucru pe care l-am făcut. Pentru că, datorită acestei experienţe, am avut contact cu oameni, oportunităţi şi abilităţi.”

Fosta Primă Doamnă a insistat asupra valorilor fundamentale ale leadershipului autentic:

„Aşadar, cred că experienţa este importantă, dar cred că expunerea este la fel de importantă pentru liderii buni. Pentru că trebuie să te vezi pe tine însuţi în oamenii pentru care lucrezi. Trebuie să te vezi pe tine însuţi în oamenii pe care îi conduci.”

„Mai ales în aceste vremuri, liderii trebuie să fie oameni decenţi şi oneşti. Ei trebuie să reprezinte ceea ce vor să conducă. Şi cred că bunătatea, empatia, deschiderea şi incluziunea, toate acestea sunt importante. Pentru că oamenii se uită la tine; mai ales tinerii. Ei observă tot ce facem. Şi când ai o platformă şi te afli în centrul atenţiei, ceea ce spui, cum te prezinţi, cum interacţionezi cu ceilalţi oameni, contează în mod absolut. Şi cred că mulţi dintre noi suntem martori la ceea ce se întâmplă când nu ai aceste lucruri.”

Întrebată de moderatoarea evenimentului, Beatrice Cornacchia (Mastercard), ce sfat ar oferi liderilor pentru a fi un model pentru generațiile viitoare, Michelle Obama a răspuns:

„Acest lucru înseamnă totul. Sunteţi în poziţia de a ajuta pe cineva mai tânăr. Şi cred că acesta este scopul nostru. Nu doar de a câştiga bani. Banii sunt buni, să-ţi câştigi existenţa, să le poţi oferi lucruri copiilor şi nepoţilor. Nu mă înţelegeţi greşit, înseamnă un efort important. Crearea de afaceri care au un impact, produse care sunt utile, toate acestea sunt importante. Dar dacă copiii noştri nu sunt întregi, dacă nu facem această muncă pentru a acorda prioritate viitorului lor, dacă nu vorbim în mod deliberat pentru a-i pregăti să fie oameni buni şi oneşti, care să aibă un impact asupra lumii, dacă nu tratăm toţi copiii ca pe copiii noştri, atunci facem ceva greşit.”

Familia și responsabilitatea față de copii

Michelle Obama și soțul său au două fiice – Malia (27 de ani) și Natasha (24 de ani). Vorbind despre copii, ea a subliniat:

„Copiii vin pe lume plini de posibilităţi. Apoi cresc şi devin indivizi distructivi. Nu adaugă valoare dacă nu au acea iubire în fundamentul lor. Aşadar, este în interesul nostru să îi pregătim pentru a avea succes. Aşadar, da, cred că a fi un model de urmat face parte din misiunea noastră.” „Cred că este în interesul nostru să creăm această lume, să le-o predăm lor (copiilor), ceea ce înseamnă că trebuie să fim pregătiţi să ne dăm la o parte. Şi cred că o parte importantă a leadershipului este să ştii când să te dai la o parte şi să te ocupi de pregătirea următoarei generaţii pentru a-ţi lua locul.”

Michelle Obama a vorbit și despre viitorul Centrului Prezidențial Barack Obama, care va fi inaugurat anul viitor în sudul orașului Chicago, într-o comunitate urbană cu populație predominant de culoare:

„Va fi unul dintre singurele centre prezidenţiale situate într-o comunitate urbană… Iar scopul nostru principal este formarea următoarei generaţii de lideri, nu doar în Chicago, nu doar în Statele Unite, ci în întreaga lume, şi nu doar în politică sau în dezvoltarea comunităţii, ci credem că este responsabilitatea noastră să transmitem lucrurile mărunte pe care le-am învăţat tinerilor care încearcă cu adevărat să înţeleagă cum pot avea un impact.”

Proiectul va include un muzeu, o bibliotecă și spații comunitare, fiind gestionat de Fundația Obama.

Motivația personală și proiectele recente

Autoarea bestsellerului „Becoming” (2018) și a volumului „The Light We Carry: Overcoming in Uncertain Times” (2022), tradus în întreaga lume, a spus că se simte în permanență motivată și că are „obiective clare”.

„În timpul mandatului la Casa Albă, am reuşit să lansez în câţiva ani patru-cinci iniţiative. Şi pentru fiecare iniţiativă, aveam un set de obiective pe care încercam să le atingem. Aceasta a fost o motivaţie foarte utilă. Te trezeşti şi te întrebi: «Ce încercăm să facem?» Încercăm să ajutăm copiii să fie mai sănătoşi? Încercăm să-i familiarizăm pe copii cu fructele şi legumele, ori încercăm să transmitem un mesaj clar ţării despre rolul şi sacrificiul familiilor militarilor noştri? Sunt atâtea lucruri de făcut. Cred că asta m-a ajutat să rămân concentrată, echilibrată şi puternică.”

Evoluție continuă

Michelle Obama a explicat că nu și-a pierdut energia și ambiția nici după ce a părăsit Casa Albă:

„Ultimii nouă ani au fost la fel de plini şi la fel de semnificativi ca şi cei opt ani petrecuţi la Casa Albă. Aşa funcţionează viaţa. Iar acesta este unul dintre motivele pentru care am ajuns unde sunt azi. Pentru că sper să continui să evoluez. Nu încetăm niciodată să devenim.” „Evoluăm mereu şi totul nu este decât un capitol şi o perioadă. Opt ani la Casa Albă. A fost un capitol important. A fost semnificativ. Dar au fost zece ani de… mai mult. Şi, pentru noi, mai mult înseamnă mai multă implicare. Totul, de la dezvoltarea unui studio de producţie şi realizarea de filme independente şi premiate cu Oscar. Dezvoltarea unui podcast. În ultimii ani am scris două cărţi, a treia urmând să apară în noiembrie.”

În 2020, documentarul „American Factory”, produs de compania lui Barack și Michelle Obama, a câștigat Oscarul pentru cel mai bun lungmetraj documentar.