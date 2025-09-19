Din grup fac parte companiile Belin Mining, Ceylan Metal Grup, Nakkaş Holding și GTS Investments B.V. (Olanda). Investitorii și-au exprimat dorința de a continua producția de profile laminate și alte produse metalurgice la Hunedoara, dar și de a investi în modernizare și retehnologizare.

Aceștia dau asigurări că dețin fondurile necesare atât pentru achiziție, cât și pentru capitalul de lucru și pentru dezvoltarea viitoare a unității, conform Profit. De asemenea, sunt pregătiți să înceapă negocierile și procedurile de audit.

Anterior, o delegație a acestui grup de investitori s-a întâlnit cu președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, și cu primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouțanu, pentru a-și exprima interesul în preluarea combinatului. Ulterior, a fost depusă și propunerea oficială de achiziție.

Belin Mining este una dintre principalele companii de minerit din Turcia, activă din 1998, cu operațiuni în America de Nord și Asia. Ceylan Group Metal este unul dintre cei mai mari producători de lingouri de zinc și cupru din Turcia, având venituri anuale de peste 30 de milioane de dolari și aproximativ 400 de angajați. Nakkaş Holding, fondat în 1983, reunește 16 companii cu peste 2.000 de angajați și desfășoară activități în industria petrolieră, energie regenerabilă, minerit și logistică, având operațiuni pe trei continente. Printre companiile din cadrul holdingului se numără Transpet, Global Terminal, Global Gas Trans, Petro Global, Nakkaş Akaryakıt, Nakkaş Lojistik, Saves Enerji, Türk Ytong, JTFC, Be Aero, GTS Investments și Nakkaş Madencilik.

Partenerul oficial al consorțiului în România este compania Richter Haus, deținută de Daniela Bordea și Marian Ciornei. Deși investitorii și-au prezentat portofoliul și intențiile, au precizat că decizia finală depinde exclusiv de acordul cu conducerea ArcelorMittal. Potrivit președintelui Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, reprezentanții consorțiului nu au fost primiți la combinat de către actualul proprietar.

ArcelorMittal deține în România unități de producție la Iași, Roman și Hunedoara. Combinatul din Hunedoara a trecut prin mai multe restructurări începând cu mijlocul anilor ’90, reducându-și personalul de la aproape 20.000 de angajați în 1991 la aproximativ 2.500 în 2004, anul în care a fost preluat de actualul grup ArcelorMittal.

Pe 12 septembrie, compania a anunțat decizia de a opri definitiv producția la Hunedoara, motivând măsura prin costurile foarte mari la energia electrică și presiunea importurilor ieftine din afara Uniunii Europene. Fabrica din Hunedoara, specializată în producția de profile și corniere pentru piețele de energie, construcții și infrastructură, are în prezent 477 de angajați.