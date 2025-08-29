Aproximativ 500 de angajați ai combinatului siderurgic ArcelorMittal din Hunedoara vor intra în șomaj tehnic pe durata lunii septembrie, a anunțat Mircea Bordean, liderul sindicatului Siderurgistul Hunedoara. Aceasta este a doua suspendare a activității companiei în acest an, după o perioadă similară la începutul lui 2025.

„Am fost înștiințați de conducere despre trimiterea în șomaj tehnic a angajaților, începând din 5 septembrie până la finalul lunii. Lipsa comenzilor, dar și prețurile ridicate la energie sunt cauzele acestei măsuri. Angajații vor primi 75 la sută din salariul de încadrare”, a declarat Mircea Bordean, președintele Sindicatului Siderurgistul Hunedoara.

Sindicatul precizează că o parte semnificativă a angajaților este trecută de vârsta pensionării, însă continuă să lucreze pentru a-și suplimenta veniturile. Salariile mici din combinat îi determină pe mulți să rămână activi în ciuda vârstei.

Aceasta nu este prima întrerupere a producției în 2025. La începutul anului, compania a oprit activitatea între 14 februarie și 31 martie, ca urmare a dificultăților economice cauzate de costurile mari la energie, oferind angajaților 75% din salariu pe perioada șomajului tehnic.

Combinatul de la Hunedoara are o tradiție de peste 140 de ani, primul furnal fiind inaugurat în 1884. În primele decenii ale secolului XX, cinci furnale utilizau minereurile din Teliuc și Ghelari, lemnul din Munții Poiana Ruscă transformat în mangal și calcarele locale.

După Primul Război Mondial, activitatea a stagnat, iar în anii ’30 au fost realizate investiții majore, culminând cu construirea primei oțelării Siemens-Martin și a unui laminor modern. În perioada comunistă, combinatul a fost extins semnificativ, ajungând în anii ’70 la o producție anuală de peste trei milioane de tone de oțel, aproape jumătate din producția României.

Privatizat în 2003 după ample restructurări, combinatul a pierdut o mare parte din capacitățile de producție și din forța de muncă. Din fostul complex industrial, astăzi mai funcționează doar o parte redusă a instalațiilor, în timp ce numeroase oțelării și furnale au fost dezafectate sau demolate.