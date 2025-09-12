Una dintre cele mai vechi unități industriale din România își închide porțile. Compania siderurgică ArcelorMittal a decis oprirea „definitivă” a activității la fabrica din Hunedoara, specializată în producerea de profile și corniere pentru piețele de energie, construcții și infrastructură.

Potrivit comunicatului transmis vineri de companie, măsura vine după ani de dificultăți economice generate de costurile ridicate la energie și de presiunea importurilor ieftine din afara Uniunii Europene.

„Această decizie dificilă vine după o perioadă prelungită de condiţii de piaţă foarte grele, determinate de preţuri foarte mari la energia electrică şi de presiunea tot mai mare din partea importurilor la preţuri mici din afara UE. Drept urmare, ArcelorMittal Hunedoara nu mai este capabilă să concureze eficient pe pieţele interne, europene şi internaţionale şi a ajuns într-o situaţie în care nu mai poate absorbi pierderi financiare suplimentare”, se arată în documentul citat de Agerpres.

ArcelorMittal Hunedoara a încercat în ultimii ani să reducă pierderile prin măsuri de adaptare: opriri temporare ale fluxurilor de producție, perioade în care salariații au intrat în șomaj tehnic și discuții cu posibile părți interesate de preluarea afacerii.

Totuși, „provocările cu care se confruntă fabrica sunt de aşa natură încât această opţiune nu a putut fi luată în considerare”, se precizează în același comunicat.

Începând cu 5 septembrie, producția a fost oprită complet, iar compania a confirmat că va implementa „toate soluţiile posibile pentru a sprijini angajaţii, inclusiv oportunităţi de redistribuire şi colaborare cu autorităţile locale şi alte părţi interesate”.

Fabrica are în prezent 477 de salariați. Liderul sindical Mircea Bordean a explicat că doar o parte dintre aceștia vor fi disponibilizați, urmând să primească plăți compensatorii într-o singură tranșă, calculată în funcție de vechimea în companie.

„Activitatea de producție se oprește iar o parte dintre angajați vor beneficia de plăți compensatorii al căror număr este stabilit în funcție de vechime. O altă parte dintre salariați vor rămâne să efectueze activități de pază, beneficiind de aceleași drepturi rezultate din grupele speciale. În cazul persoanelor care vor fi disponibilizate, banii din plățile compensatorii se vor achita într-o singură tranșă”, a afirmat Bordean.

În cursul săptămânii viitoare, lucrătorii își vor putea depune cererile de încetare a activității, proces în urma căruia va fi stabilit cine părăsește compania și cine rămâne.

În comunicatul oficial, Sanjay Samaddar, vicepreşedinte ArcelorMittal și director executiv pentru divizia Europe – Produse lungi, a subliniat recunoștința față de personalul din Hunedoara:

„Aceasta a fost o decizie extrem de dificilă. Colegii noştri din Hunedoara au dat dovadă de dăruire, rezistenţă şi profesionalism neclintite în faţa provocărilor imense cu care s-au confruntat în ultimii ani: aş dori să exprim profunda mea recunoştinţă fiecăruia dintre ei. Cu toate acestea, în ciuda măsurilor luate pentru a consolida afacerea, amploarea problemelor cu care se confruntă ArcelorMittal Hunedoara s-a dovedit insurmontabilă. Ne-am angajat să ne sprijinim angajaţii în această tranziţie.”

ArcelorMittal precizează că un număr limitat de angajați va fi păstrat pentru protejarea instalațiilor și administrarea procesului până la închiderea entității juridice.

În paralel, compania și sindicatul vor derula procedurile de încetare a contractelor de muncă și de plată a compensațiilor.