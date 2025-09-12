În Capitală, un metru cub de apă costă în prezent 7,21 lei, cu 50 de bani mai mult față de luna ianuarie. Serviciul de canalizare este tarifat la 3,79 lei/mc, cu 26 de bani în plus față de anul trecut.

Creșterea s-a produs în două etape: pe 1 iulie 2025, operatorul a ajustat tariful de bază, iar de la 1 august TVA-ul aplicabil serviciilor de apă a crescut de la 9% la 11%. Aceste modificări se resimt direct în buzunarul locatarilor.

De pildă, într-o garsonieră din Sectorul 3, unde locuiește o singură persoană, aproape jumătate din factura de întreținere din august (190 de lei) a reprezentat costul cu apa rece și caldă — aproximativ 85 de lei.

În multe orașe din țară, tarifele la apă sunt chiar mai mari decât în București. Datele centralizate de ANRSC și de operatorii locali arătau următoarele valori pentru ianuarie 2025 (tarife fără TVA, unde nu este precizat altfel):

Buzău – 10,06 lei/mc;

Bacău – 9,88 lei/mc;

Ploiești (Hidro Prahova) – 9,66 lei/mc;

Târgu-Mureș (Aquaserv) – 8,31 lei/mc (tarif apă potabilă, fără canalizare-epurare);

Ilfov (Apa Ilfov) – 8,25 lei/mc;

Brașov – 8,29 lei/mc pentru apă, dar factura cumulează și canalizarea, ajungând la peste 14 lei/mc;

Constanța (RAJA) – 7,95 lei/mc pentru apă, la care se adaugă 7,18 lei/mc pentru canalizare-epurare.

Comparativ, Bucureștiul are un tarif mai mic decât multe alte orașe mari, dar diferența reală scade atunci când se iau în calcul și serviciile de canalizare, epurare și noua cotă de TVA de 11%.

Explicația oficială pentru aceste scumpiri ține de indexarea cu inflația și de costurile de producție și distribuție. Companiile de utilități atrag atenția că au nevoie de investiții masive pentru modernizarea rețelelor de apă și canalizare.

Potrivit datelor INS, în iulie 2025 serviciile de apă, canal și salubritate erau, în medie, cu peste 10% mai scumpe decât în aceeași lună a anului trecut. În unele localități, majorările au depășit chiar 20%.

Specialiștii în administrație și reprezentanții asociațiilor de proprietari spun că eficiența consumului rămâne cea mai bună soluție pentru a reduce costurile. Printre recomandări se numără evitarea risipei la activități zilnice, precum spălatul pe dinți sau bărbieritul cu robinetul deschis. De asemenea, este important și repararea instalațiilor care produc pierderi.

În mediul rural, mulți localnici încearcă să reducă dependența de rețeaua publică prin folosirea apei pluviale la grădini și menaj.