Ultima avarie semnificativă în România a avut loc pe 8 ianuarie 2021, la ora 15:05, când șase județe din nord-vestul țării, respectiv Alba, Satu Mare, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Cluj și Sibiu, au rămas fără energie electrică timp de o oră. Autoritățile subliniază că astfel de evenimente pot apărea oricând, chiar dacă nu este anticipată o avarie majoră. Cauzele pot fi fenomene meteorologice extreme, precum vânt puternic, ninsori abundente sau ploi torențiale provocatoare de inundații.

Ghidul recomandă pregătirea unui rucsac de urgență. Acesta trebuie să conțină lanternă și baterii, radio cu acumulatori, bani lichizi, copii ale documentelor importante, materiale și trusă de prim-ajutor, medicamente de primă necesitate și pentru afecțiuni cronice, articole de igienă precum șervețele umede și soluții dezinfectante, apă îmbuteliată (minimum 2 litri pe zi pentru fiecare persoană), hrană neperisabilă care nu necesită preparare termică, pături groase, saci de dormit și îmbrăcăminte adecvată atât pentru sezonul rece, cât și pentru vară.

„Chiar dacă în România nu se anticipează o situație de avarie majoră la rețeaua de electricitate, astfel de evenimente pot apărea oricând din diverse cauze, cum ar fi fenomenele meteorologice extreme, precum vânt puternic, ninsori abundente și ploi torențiale provocatoare de inundații. Până la remedierea situației, o conduită corespunzătoare, dar și un minim de pregătire în avans pot ajuta mai ușor la depășirea momentelor dificile care pot decurge din lipsa alimentării cu energie”, arată un comunicat transmis de Asociația Energia Inteligentă.

Pe durata unei întreruperi, populația este sfătuită să se informeze din surse oficiale, de preferat prin intermediul radioului. Este util să fie lăsat aprins un întrerupător pentru a observa revenirea curentului și să fie scoase din priză aparatele electrocasnice pentru a evita defectarea acestora la fluctuațiile de tensiune.

Cetățenii sunt îndemnați să verifice dacă rudele sau vecinii vulnerabili au nevoie de sprijin, să evite deplasările inutile și să creeze un microclimat adecvat pentru protecție împotriva frigului sau căldurii excesive. De asemenea, trebuie acordată atenție păstrării alimentelor și igienei, iar menținerea legăturii cu cei din jur poate reduce efectele psihologice negative ale crizei.

După reluarea alimentării, aparatele electrice trebuie reconectate doar după stabilizarea rețelei. Zonele în care au căzut cabluri trebuie evitate, iar autoritățile trebuie anunțate imediat. Este necesară și o verificare a alimentelor și medicamentelor care au stat fără refrigerare.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a explicat că pregătirea populației este un element central al strategiei europene de prevenire și reacție la situații de urgență. El a subliniat că obiectivul ghidului este să ajute cetățenii să devină autosuficienți pentru o perioadă de cel puțin 72 de ore, în cazul unor situații de criză sau dezastre. Materialul are aceeași structură cu ghidurile existente pe platforma fiipregatit.ro și oferă sfaturi concrete într-un limbaj accesibil.

Potrivit lui Raed Arafat, fiecare cetățean trebuie să conștientizeze că pregătirea personală poate transforma o persoană în propriul salvator în situații de urgență, un aspect esențial în contextul în care asemenea evenimente sunt din ce în ce mai frecvente.

„Pregătirea populației este un pilon esențial al strategiei Uniunii Europene de prevenire și răspuns la amenințări. Una dintre recomandările-cheie este dezvoltarea unor ghiduri care să ajute cetățenii să devină autosuficienți pentru o perioadă de minimum 72 de ore, în cazul unei situații de urgență sau al unui dezastru. În acest sens, am dezvoltat alături de reprezentanții Asociației Energia Inteligentă un ghid esențial pentru situația unei întreruperi prelungite a curentului electric. Ghidul are aceeași structură cu cele deja existente pe Platforma Națională fiipregatit.ro și oferă, într-un limbaj accesibil, sfaturi concrete despre ce trebuie făcut înainte, în timpul și după o pană majoră de curent. Ne dorim ca fiecare cetățean să conștientizeze faptul că o pregătire corespunzătoare îl poate transforma în propriul său salvator în situații de criză, cu care, din păcate, ne confruntăm tot mai des.”, a explicat șeful DSU, Raed Arafat.

Președintele Asociației Energia Inteligentă, Monica David, a explicat că întreruperile de electricitate din Europa și din alte regiuni în cursul acestui an i-au determinat pe mulți cetățeni să se întrebe cum ar trebui să reacționeze în astfel de cazuri. Ea a precizat că ghidul reunește recomandări practice privind acțiunile necesare în timpul unei pene majore de curent și propune constituirea unui kit util pentru a fi pregătiți în orice moment.