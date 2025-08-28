„Gazele nu se scumpesc. La energie electrică lucrăm să scădem preţul la consumatorul final, prin mecanisme prin care reglăm atât piaţa cât şi creşterea capacităţilor de producţie”, a spus ministrul Bogdan Ivan la Antena 3.

El a explicat că principalul element este extinderea capacităților de producție. Dar efectele vor fi vizibile abia peste aproximativ un an și jumătate.

„Am calculat exact pe fiecare proiect în parte, am stabilit responsabili, am făcut personal întâlniri cu toţi factorii implicaţi, îi verific în fiecare săptămână cum evoluează fiecare în aceste proiecte, iar în următorul an şi jumătate vom pune în producţie la nivel naţional aproape 2000 de megawati producţie”, a adăugat ministrul Energiei.

În ceea ce privește situația generală din sectorul energetic, Bogdan Ivan a menționat că pregătește, în cel mai scurt timp, depunerea unui document strategic la CSAT. Se urmărește să se detalieze modul în care România a ajuns în această situație și, mai ales, cum poate depăși momentul dificil.

Ministrul a subliniat că statul trebuie să acționeze activ, nu doar reactiv. Și să nu se limiteze la a comenta fluctuațiile pieței sau condițiile meteo.

„Am decis, am avut discuţii cu cei mai importanţi oameni din statul român pe această temă, am prezentat-o şi în guvern şi urmează să o prezint prin documente asumate, iar în momentul de faţă, pregătesc pentru a depune în cel mai scurt timp un document strategic în Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, care să arate, din punct de vedere operaţional, cum a ajuns România aici, dar mai ales cum poate să depăşească acest moment”, a explicat Ivan la Antena 3.

Ministrul a subliniat că nu este suficient să ne limităm la declarații despre dorința de schimbare sau investiții, fără a avea un instrument clar de implementare, conform news.ro.

„Aici, acest instrument are mai multe componente, odată legislativ, să scurtăm tot ce înseamnă birocrație excesivă şi să fie lucrurile foarte clare, din start. Un rol mai puternic al statului, pentru că astăzi statul român are atât companiile care produc energie electrică, are participaţie majoritară şi la companiile care transportă energie electrică, o distribuie sau o furnizează către clientul casnic, şi aici cred foarte mult că statul trebuie să joace rolul activ, nu doar reactiv, să se plângă că piaţa, vremea de afară ne încurcă foarte mult”, a mai spus Bogdan Ivan.

România se confruntă cu una dintre cele mai scumpe energii electrice din Uniunea Europeană, deși este un producător important. În ultimii 10 ani, țara a redus cu 56% capacitățile de producție de energie de bază, ceea ce a condus la importuri de până la 20% din consumul necesar în perioadele de vârf, la prețuri mult mai mari decât cele de export.

Ministrul Ivan a anunțat un plan ambițios pentru a reduce prețul energiei electrice până la finalul lui 2026, care include, printre altele, dezvoltarea producției de energie regenerabilă prin instalarea a 3.200 MW de energie solară și eoliană, finanțată prin PNRR și Fondul pentru Modernizare.

De asemenea, se urmărește modernizarea rețelelor de transport și distribuție: Investiții de peste 6 miliarde lei pentru automatizarea rețelelor și reducerea pierderilor tehnice, care în unele județe ajung la 10–12%.