Liberalizarea pieței de energie electrică a devenit efectivă la 1 iulie 2025, punând capăt sistemului de plafonare a tarifelor care funcționa anterior: 0,68 lei/kWh pentru consum până la 100 kWh, 0,80 lei pentru segmentul 100-300 kWh și 1,30 lei peste 300 kWh.

Până la acea dată, autoritățile compensau diferența dintre prețurile de pe piață și aceste plafoane din bugetul de stat. De la 1 iulie, clienții au început să plătească prețul integral negociat.

Totuși, din 1 septembrie, o componentă reglementată — tariful pentru serviciile de sistem — a fost majorată, deși impactul pe factura finală rămâne redus.

În acest context, clasamentul furnizorilor după prețul final pe kWh s-a modificat: Hidroelectrica își menține poziția de lider cu tariful cel mai mic, dar mari jucători, precum E.ON, Engie sau PPC, au reușit să reducă diferențele și să urce în ierarhie.

Observăm că, spre deosebire de momentul liberalizării, când topul era dominat de furnizori de tip trader, astăzi companii tradiționale cu portofolii mari apar în fruntea listei. Singurul furnizor important care rămâne cu preț relativ ridicat este Electrica Furnizare, cu un tarif estimat de 1,48 lei/kWh.

Cel mai mare producător de energie electrică din România continuă să ocupe prima poziție în topul celor mai ieftini furnizori. La momentul liberalizării pieței, compania practica un tarif ușor mai mic – 1,04 lei/kWh –, dar, chiar și cu actualizarea recentă, rămâne lider detașat.

În prezent, Hidroelectrica are aproape 900.000 de clienți casnici. Compania a anunțat că facturile acestora vor înregistra o creștere ușoară, de aproximativ 70 de bani pe lună, începând cu luna octombrie. Ajustarea vine în urma modificării tarifului pentru serviciile de sistem, perceput de Transelectrica.

„Conform Ordinului ANRE nr. 60 din 26.08.2025, publicat în Monitorul Oficial, tariful a fost majorat de la 0.00704 lei/kWh la 0.01279 lei/kWh. În urma modificării tarifului de sistem, impactul asupra prețului final este unul minor, sub 1% (aproximativ 0,6%) din valoarea totală a facturii de energie electrică. Practic, pentru un consum lunar de 100 kWh, această ajustare se traduce printr-o creștere de aproximativ 70 de bani la factura finală”, a transmis compania către clienți.

Această majorare se aplică tuturor consumatorilor, indiferent de furnizorul ales, fiind o componentă reglementată a facturii.

Pe locul al doilea în top se află Nova Power & Gas, parte a grupului E-Infra. Compania își păstrează poziția ocupată încă din iulie, luna în care a fost liberalizată piața, oferind în continuare unele dintre cele mai competitive tarife din România.

Întrebați de jurnaliștii HotNews care este strategia ce le permite să ofere prețuri constante și avantajoase, reprezentanții companiei au explicat modelul de business integrat pe care îl utilizează:

„Avem un model integrat, bazat pe producție proprie, stocare și furnizare energie electrică și gaze naturale, care ne oferă control operațional și o predictibilitate mai bună. Investițiile masive în producție și stocare ne ajută să oferim prețuri bune în mod susținut. Ca dovadă, Nova s-a situat pe tot parcursul anului 2025 între primii 3 – 4 furnizori din punctul de vedere al prețului, iar în prezent suntem pe locul 2 conform comparatorului ANRE”, au precizat oficialii companiei.

Conform rapoartelor publicate de ANRE, Nova Power & Gas deține o cotă de piață de 2,5% în segmentul de furnizare, ocupând locul 12 la nivel național după numărul total de clienți.

Pe poziția a treia se află Grenerg, companie care a ajuns în atenția publică în vara anului trecut, după ce a fost amendată de ANRE pentru 84 de abateri, printre care și încheierea de contracte fără acordul expres al clienților.

Publicația citată a solicitat companiei un punct de vedere referitor la aceste sancțiuni, însă până la momentul publicării articolului nu a primit niciun răspuns.

Datele transmise de ANRE arată că, în mai 2025, Grenerg avea 23.421 de clienți, dintre care 97% erau consumatori casnici. Cu toate acestea, furnizorul continuă să figureze printre companiile cu cele mai mici tarife la energia electrică.

PPC Energie – 1,30 lei/kWh

Premier Energy – 1,32 lei/kWh

E.ON Energie – 1,33 lei/kWh

Engie România – 1,35 lei/kWh

PPC Energie, companie care nu figura în topul celor mai ieftini furnizori în iulie, a coborât tariful de la 1,55 la 1,30 lei/kWh, reușind astfel să urce pe locul patru.

Premier Energy și E.ON Energie, care aveau anterior prețuri de peste 1,5 lei/kWh, au ajustat și ele ofertele, atingând acum valori de 1,32, respectiv 1,33 lei/kWh. Engie România a redus la rândul său tariful de la 1,44 lei/kWh în iulie la 1,35 lei/kWh în prezent, ceea ce îi asigură locul șapte în topul actual.

OMV Petrom – 1,372 lei/kWh

ICCO Energy – 1,377 lei/kWh

Energy Core Development – 1,38 lei/kWh

Aceste trei companii închid topul celor mai ieftini furnizori de energie electrică. În iulie, la debutul liberalizării, primele poziții erau dominate de traderi specializați pe piața angro – companii precum EM Power, Transenergo Com, MET Energy sau MVM Future Energy Technology.

În prezent, marii furnizori tradiționali, care dețin portofolii extinse de clienți, precum PPC, E.ON, Engie și Premier Energy (fosta CEZ România), au revenit în top. Singura excepție notabilă este Electrica Furnizare, care practică un tarif mai ridicat, de aproximativ 1,48 lei/kWh.

Prețurile menționate mai sus sunt valabile pentru municipiul București și sunt preluate din comparatorul de oferte public de pe site-ul ANRE. Pentru alte județe, tarifele pot varia în funcție de zona de distribuție la care este racordat consumatorul.

Pentru a identifica oferta cea mai avantajoasă, utilizatorii trebuie să selecteze în comparator județul în care se află și să consulte prețurile actualizate.

Este important de menționat că aceste tarife se aplică numai contractelor noi, încheiate după 1 iulie 2025. Contractele aflate deja în derulare pot avea prețuri diferite, în funcție de momentul semnării și de condițiile valabile la acea dată.

Prețurile afișate de ANRE sunt cele finale, incluzând toate taxele și tarifele reglementate. Ele pot varia în funcție de perioada contractuală și de serviciile suplimentare incluse în pachetul ales.

Înainte de a schimba furnizorul sau de a semna un nou contract, specialiștii recomandă consumatorilor să acorde atenție următoarelor elemente:

durata contractului și condițiile de prelungire;

clauzele care pot restricționa sau întârzia procesul de schimbare a furnizorului;

existența unui abonament lunar fix, separat de prețul energiei;

frecvența de facturare și perioada de scadență;

metodele de plată disponibile;

existența unui birou fizic pentru relații cu clienții;

disponibilitatea unui număr de telefon și a unei adrese de e-mail pentru contact rapid.

Potrivit datelor ANRE, în România există aproximativ 8,7 milioane de consumatori de energie electrică, iar aproape jumătate dintre aceștia consumă mai puțin de 100 kWh pe lună.