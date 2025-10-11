Bogdan Ivan: Neptun Deep e în linie dreaptă! Când vor începe primele extracții de gaze

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat sâmbătă, la Prima TV, că proiectul Neptun Deep se află în faza finală de pregătire și că datele disponibile confirmă existența unui zăcământ foarte bun. El a explicat că, începând din 2027, România va beneficia de o cantitate mai mare de gaze extrase din Marea Neagră, ceea ce va permite dezvoltarea de noi centrale electrice pe gaz și stimularea industriei petrochimice, care consumă multă energie. Ivan a subliniat că utilizarea gazului românesc pe plan intern va reduce costurile de transport și va aduce beneficii semnificative industriei naționale.

„Neptun Deep e în linie dreaptă. Avem date care confirmă faptul că acolo este un zăcământ foarte bun. Din 2027 o să avem mai multe gaze produse din Marea Neagră pentru România. Lucru care ne dă capacitatea de a face şi alte noi centrale de producţie energie electrică pe gaz şi, în acelaşi timp, de a dezvolta industria petrochimică, industria care e mare consumatoare de energie. Şi este evident că e mult mai simplu să foloseşti gazul românesc în România, fără a avea tarife de transport într-o altă ţară, şi asta va reprezenta un plus pentru tot ce înseamnă industria din ţara noastră, începând cu 2027”, a declarat Bogdan Ivan, sâmbătă, la Prima TV.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a confirmat că procesul de extracție a gazelor din Neptun Deep este deja în desfășurare și că primele cantități vor fi obținute la sfârșitul anului 2026 sau începutul anului 2027. El a menționat că investiția totală în proiect se ridică la 4 miliarde de euro, împărțită egal între Romgaz și OMV, și că datele actuale indică perspective foarte bune pentru exploatarea acestui zăcământ, considerat extrem de important pentru România.

„În finalul lui 2026, începutul lui 2027 vom avea prima moleculă de gaz din Marea Neagră, din Neptun Deep. Se lucrează în acest moment. Investiţiile sunt de 4 miliarde de euro, 50% Romgaz, 50% OMV. În momentul de faţă avem date foarte, foarte pozitive despre modul în care urmează să fie exploatat acest zăcământ extrem de important pentru ţara noastră”, a precizat el.

Proiectul Neptun Deep reprezintă cea mai mare investiție de exploatare a gazelor naturale offshore din Marea Neagră și primul proiect de mare adâncime din România. Dezvoltat în parteneriat de Romgaz și OMV Petrom, zăcământul Neptun Deep are rezerve estimate de cel puțin 100 de miliarde de metri cubi de gaze naturale.