Ministrul Energiei a declarat la Digi24 că schemele de ajutor existente, valabile şi în anii precedenţi, vor fi menţinute pentru încălzire, termoficare şi pentru sprijinul destinat lemnelor sau gazului, fără nicio modificare la acest capitol. El a subliniat că, atât pentru beneficiarii acestor scheme, cât şi pentru toţi românii, nu vor exista creşteri ale facturii la gaz, preţul fiind plafonat până la 31 martie 2026, ceea ce va permite trecerea iernii fără un impact semnificativ asupra costurilor la gaze naturale.

”Schemele iniţiale, care au fost valabile şi în anii trecuţi, vor fi păstrate în continuare, pentru încălzire, pentru termoficare, pentru ajutorul de încălzire de lemne, gaz şi aşa mai departe, nu se va schimba nimic la acest capitol, iar foarte important e, atât pentru acei oameni care beneficiază de aceste scheme, cât şi pentru toţi românii, nu vor fi creşteri ale facturii de gaz. Preţul este plafonat până în 31 martie 2026, ceea ce înseamnă că vom trece această iarnă fără un impact semnificativ asupra facturii, doar la gaze naturale”, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la Digi24.

El a explicat că ministerul lucrează în prezent pentru ca, după 31 martie 2026, să nu apară o creştere rapidă a preţului şi pentru a menţine un nivel aproximativ similar cu cel actual, respectiv în plafonul de 120 de lei.

De asemenea, Bogdan Ivan a menţionat că încă se resimte impactul asupra energiei electrice, unde schema de sprijin a fost eliminată la 1 iulie 2025, ceea ce a dus la dublarea facturii pentru aproximativ 4 milioane de români, de la 70-80 de lei la 150-160 de lei.

”Suntem în situaţia în care deja avem patru furnizori care dau energie electrică sub 1,30 lei, care era preţul plafonat maxim pentru persoane fizice, consumatori casnici. Iar ceea ce îi îndemn pe oameni e ca, până când vom scădea cu totul preţurile pe întreaga piaţă de la 1,55 lei, de exemplu, cât era imediat după liberalizare în prima săptămână de mandat pe care am avut-o la energie, să se uite exact pe comparatorul de preţuri pe site-ul ANRE, să vadă care sunt ofertele pe care le au în judeţul de care aparţin şi, în mod total gratuit, să se ducă la un alt operator de furnizare, care vine cu oferte la 1,10 lei, 1,20 lei, 1,25 lei”, a mai declarat Ivan.

Ministrul Energiei a precizat că, doar în acest an, aproximativ 450.000 de persoane au ales să treacă la un nou furnizor de energie electrică.

Bogdan Ivan a precizat că, în medie, între 30.000 şi 40.000 de persoane nu optează pentru un furnizor care oferă un preţ mai avantajos, ceea ce contribuie automat la scăderea preţului, în completarea măsurilor adoptate deja de guvern. Totodată, el a menţionat că această situaţie pune presiune asupra furnizorilor să-şi optimizeze costurile.