Luna octombrie a debutat cu un episod de vreme instabilă și rece, mai accentuat decât valorile obișnuite pentru această perioadă. România se află în calea unei mase de aer rece adusă de pe nordul continentului, la periferia unui anticiclon extins peste nordul Europei.

Dacă miercuri s-au mai înregistrat temperaturi apropiate de 20 de grade în sud, de joi și vineri maximele nu mai depășesc 10 grade în majoritatea regiunilor.

Vântul puternic intensifică senzația de frig. Conform meteoradar.ro, un ciclon mediteranean aduce ploi consistente, mai ales în sudul și sud-vestul țării, unde cantitățile pot ajunge la 80–120 l/mp. La munte, precipitațiile vor fi mixte, iar la altitudini ridicate stratul de zăpadă va deveni consistent.

Specialiștii Severe Weather arată că Europa Centrală și de Est se confruntă în aceste zile cu primul episod de frig accentuat al toamnei. Temperaturile sunt cu 10–15 grade mai mici decât mediile climatologice, iar vânturile puternice și ninsorile la munte sunt răspândite în mai multe regiuni.

România se înscrie în acest tablou cu maxime care nu trec de 12 °C și minime ce coboară frecvent până la 0 °C sau chiar sub acest prag în depresiunile intramontane.

În est și centru, sunt așteptate brumă și îngheț timpuriu. La munte, mai ales în Carpații Meridionali și Orientali, ninsorile vor continua.

Blocajul atmosferic format deasupra nordului continentului direcționează aerul rece dinspre Rusia spre vest și sud. Astfel, masele polare ating Balcanii, Alpii și zona Mediteranei.

Potrivit prognozelor, între joi și sâmbătă temperaturile din România și țările vecine vor fi cu 8–12 grade sub mediile climatologice. În unele regiuni, diferența poate depăși chiar 15 grade.

Germania, Polonia, Austria, Slovacia, Ungaria, Cehia, Croația și Slovenia se numără printre statele cel mai afectate. În multe locuri minimele coboară sub 0 °C, aducând primele înghețuri.

În Alpi și în masivele din Bosnia și Muntenegru, se pot înregistra –6 °C, iar la altitudini de peste 2.500 m temperaturile coboară până la –10 °C.

Diferențele de presiune dintre Mediterana și Balcani generează rafale de vânt Bora, ce pot depăși 120 km/h pe coasta Adriaticii și în sudul Italiei. Senzația termică va fi de până la –10 °C.

În Balcanii de vest, stratul de zăpadă poate ajunge la 50 cm într-un interval scurt. În România, ninsorile și lapovița sunt așteptate la altitudini mari.

Meteorologii atrag atenția că intensitatea acestui val rece este neobișnuită pentru începutul lunii octombrie. Temperaturile din aceste zile nu au mai fost atât de coborâte de zeci de ani în această perioadă.

Totuși, modelele climatice arată că la începutul săptămânii viitoare circulația atlantică ar putea readuce aer mai cald peste mare parte din Europa, inclusiv în România.

Pentru intervalul 29 septembrie – 27 octombrie 2025, estimările pe patru săptămâni indică un început de lună rece și ploios, urmat de o revenire treptată la valori normale.

29.09–06.10: temperaturi mult sub medie, cu precipitații abundente.

06.10–13.10: valori apropiate de normal, precipitații ușor deficitare în sud.

13.10–20.10: temperaturi și precipitații în limitele obișnuite.

20.10–27.10: temperaturi apropiate de medie, posibil ușor mai mari în vest.

Valul de frig s-a resimțit cu putere în zona montană, unde condițiile s-au transformat în unele de iarnă autentică. Pe Transalpina, circulația a fost închisă marți dimineață din cauza viscolului și a stratului de zăpadă depus.

La peste 2.000 de metri altitudine, carosabilul a fost acoperit de zăpadă și gheață, iar vântul a pus în pericol deplasarea șoferilor. Două utilaje au încercat să intervină, însă condițiile meteo au făcut imposibilă menținerea siguranței.

Cristi Tudor, reprezentant DRDP Craiova, a precizat: „Cea mai periculoasă zonă e limita dintre județul Vâlcea și Gorj, după Pasul Urdele, coborârile, pantele acelea, cu declivități foarte mari și curbe strânse, unde există riscul pierderii controlului asupra direcției de mers și implicit riscul de a părăsi partea carosabilă”, spun cei de la ProTV.

Turiștii aflați în zonă și-au schimbat planurile. „Da, pentru că drumul e închis, ninge acolo sus, și trebuie să ne întoarcem, să ne facem noi planuri”, au declarat câțiva vizitatori străini.

Pe Transfăgărășan, deși a nins continuu, drumarii au reușit să mențină circulația deschisă. Cornel Voicu, salvator montan, a explicat: „În ultimele 12 ore, în Munţii Făgăraș s-a depus un strat de zăpadă de 10-12 centimetri. Deşi nu este mult, poate influența condiţiile de pe traseu, în special la altitudini înalte.”

Ninsorile s-au coborât sub nivelul crestelor, fulgi de zăpadă fiind semnalați și pe Masivul Postăvaru din Poiana Brașov. Minimele au coborât marți noaptea la –6 °C la Vârful Omu, –4 °C în Munții Țarcu și –3 °C la Bâlea și în Munții Călimani.

Polițiștii recomandă șoferilor să reducă viteza, să mențină distanța între vehicule și să evite manevrele bruște, având în vedere poleiul și riscul crescut de acvaplanare.