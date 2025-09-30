Din cuprinsul articolului Surprize și emoții marca ESHTE

Ei punctează că, fără comunitatea, ESHTE ar fi fost doar un loc frumos, dar fără suflet, cu adevărat. De aceea, în fiecare echipa își dorește să le mulțumească oamenilor pentru susținerea și pentru energia bună.

„Dorim să dăruim înapoi din ceea ce primim. Așa că anul acesta, pentru că împlinim 3 ani, vă dăruim 3 zile și 3 nopți, 3 surprize în același univers, toate sub acoperișul Ghica House”, spune Ioana Voloacă, Fondatoarea ESHTE.

Vineri, 3 octombrie, ESHTE va fi LIVE cu un nou proiect surpriză. Mai multe detalii vor fi comunicate pe pagina de Instagram. Iar Sâmbătă, 4 octombrie, de ziua prietenilor ESHTE, se pregătește o mare surpriză în Doamnei 15. Se pot descoperi toate noutățile, pe întreg parcursul zilei, de dimineață de la 10:00 și până seara la 20:00. Iar duminică, 5 octombrie, ESHTE și ȘARAIMANIC fac punte muzicală între România și Grecia, pentru o experiență inedită. Evenimentul se desfășoară începând cu ora 16:00, în interior în ESHTE Social Gallery, intrare prin Ion Ghica 13.

Ca inițiator al seriei de evenimente Re.Interpretat, ESHTE continuă proiectul de a crea noi forme de expresie împreună cu partenerii și colaboratorii care reprezintă talentul românesc. Arhitectura unei clădiri de patrimoniu, Ghica House, reprezintă decorul perfect pentru acest mix între idei tradiționale și moderne.

Biletele pentru 5 octombrie sunt disponibile pe Eventbook. Pe mai departe, se anunță o seară magică, în care participanții vor petrece atât românESHTE cât și grecESHTE! „Vă așteptăm să sărbătorim împreună 3 ani de ESHTE, 3 ani de când ESHTE vă iubESHTE!”, a mai spus Ioana Voloacă.