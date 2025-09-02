Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a explicat că orice tânăr între 18 și 35 de ani va putea opta pentru a efectua un stagiu militar voluntar, care va dura patru luni. Această inițiativă face parte din noile legi ale apărării și pregătirii populației, aflate aproape de adoptare.

Participanții vor primi o soldă lunară situată între 2.000 și 3.000 de lei, în funcție de nivelul minim stabilit. La finalul celor patru luni, fiecare voluntar va fi recompensat suplimentar cu trei salarii medii brute pe economie. Aceasta înseamnă un bonus estimat între 12.000 și 15.000 de lei, în funcție de media salarială la momentul respectiv.

Moșteanu a subliniat că acest venit este unul atractiv, mai ales pentru tinerii aflați la început de drum, care pot astfel testa viața militară fără o angajare pe termen lung.

După încheierea stagiului voluntar, participanții vor intra automat în rezerva operațională a Armatei Române. Aceștia vor putea fi convocați periodic pentru exerciții și antrenamente, menținând astfel un minim nivel de pregătire militară.

Pentru cei care se vor adapta ușor la rigorile vieții militare și vor dori să continue, Ministerul Apărării oferă oportunitatea de a deveni militari profesioniști. Ionuț Moșteanu a declarat că din rândul voluntarilor se vor recruta, pe viitor, cadrele permanente ale armatei.

Programul este deschis atât bărbaților, cât și femeilor, ministrul subliniind că armata este o instituție incluzivă. În cazul în care proiectul legislativ nu prevede explicit participarea femeilor, Ionuț Moșteanu a anunțat că va introduce un amendament în acest sens.

„Sunt două acte normative, legea apărării și legea pregătirii populației. Pe legea pregătirii populației, cred că ne mai trebuie o semnătură și pe cealaltă, două sau trei, dintr-o listă de vreo 10 semnături, 10 instituții avizatoare. Sunt niște legi destul de complexe. Legea pregătirii populației instituie ideea de serviciu militar voluntar. Orice tânăr între 18 și 35 de ani se va putea înscrie să facă armata voluntar patru luni de zile. Va fi plătit. Va primi, în aceste patru luni de zile, niște bani la finalul acestor patru luni de zile, apoi rămâne în rezerva operațională a Armatei Române. Se pregătește din timp în timp în anii care urmează. Cred că vor fi plătiți cu solda minimă pe cele patru luni, dacă nu mă înșel, și vor primi trei salarii medii, la final. Sunt niște bani buni. (n.r. – Solda minimă) este în jur de 2.000-3.000, pe aici trebuie să fie, nu am toate detaliile acum. Odată ce au testat armata, odată ce au văzut cu ce se mănâncă armata, unora li se va potrivi foarte bine acest lucru și vor vrea să rămână. Dintre aceștia vom recruta, în viitor, și cadrele permanente ale armatei. Le vom oferi perspectiva de a deveni militari profesioniști dacă sunt potrivi și doresc să rămână. Pot să fie și femei, da, de ce nu? Nu văd nicio problemă, aproape sigur sunt … Ar trebui să fie. Dacă nu e acum în proiectul de lege, o să bag amendament. Trebuie să fie”, a precizat acesta, la Euronews România.

Ministrul a ținut să liniștească opinia publică, precizând că exercițiile militare programate în toamnă nu au legătură cu vreo mobilizare reală. Este vorba despre MOBEX – un exercițiu obișnuit de evaluare a rezerviștilor voluntari.

Aceste exerciții se desfășoară anual, în funcție de județ și regiune, și presupun activități precum trageri, actualizarea datelor personale și interacțiunea cu militarii activi. În acest an, evenimentele vor avea loc în județele Sibiu și Mureș în septembrie, iar în octombrie va avea loc o mobilizare extinsă în București și Ilfov.

Ministrul a precizat clar: armata nu recrutează cu forța, iar participarea la aceste activități este parte a procesului firesc de întreținere a rezervei operaționale.