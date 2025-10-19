Un bărbat în vârstă de 52 de ani, din județul Bacău, a fost sancționat cu 10.000 de lei după ce a fost prins aruncând deșeuri la marginea unei păduri.

În urma unei verificări, jandarmii au dat peste un morman de deșeuri și, examinând resturile, au reușit să identifice persoana responsabilă grație unor colete care purtau informațiile sale personale.

Bărbatul a fost convocat pentru audieri și a admis că a transportat cu propriul autoturism deșeurile pe care ulterior le-a abandonat.

Pe lângă sancțiunea financiară, bărbatul a fost nevoit să adune personal toate deșeurile pe care le împrăștiase pe spațiul public.

Conform Ordonanței de Urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, abandonarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate este interzisă și constituie contravenție. Persoanele fizice pot fi sancționate cu amenzi între 30.000 și 45.000 de lei, iar persoanele juridice riscă amenzi între 50.000 și 70.000 de lei, informează RETIM.

Pentru a ajuta la sancționarea celor vinovați, cazurile aruncării de gunoi în locuri neautorizate pot fi reclamate în mai multe moduri:

sesizarea Poliției Locale

fotografierea sau filmarea faptei, urmată de trimiterea unei plângeri prin e-mail la Garda Națională de Mediu

apelarea directă a Gărzii de Mediu

Garda Națională de Mediu a anunțat miercurea trecută pe Facebook că prima misiune de monitorizare și prevenire a arderilor ilegale de deșeuri, ce va include utilizarea dronelor, va avea loc în localitatea Sintești din județul Ilfov.

Garda Națională de Mediu a transmis că s-au folosit drone achiziționate prin programul PNRR, cu scopul de a depista arderile ilegale de deșeuri și de a supraveghea modul în care agenții economici gestionează deșeurile.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, împreună cu Comisarul General al GNM, Andrei Corlan, au fost prezenți la fața locului, iar la operațiunea din Sintești au participat în jur de 120 de membri ai Gărzii de Mediu, Jandarmeriei Române și IPJ Ilfov.