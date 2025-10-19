Amendă 10.000 de lei pentru aruncarea deșeurilor la marginea pădurii
Un bărbat în vârstă de 52 de ani, din județul Bacău, a fost sancționat cu 10.000 de lei după ce a fost prins aruncând deșeuri la marginea unei păduri.
În urma unei verificări, jandarmii au dat peste un morman de deșeuri și, examinând resturile, au reușit să identifice persoana responsabilă grație unor colete care purtau informațiile sale personale.
Bărbatul a fost convocat pentru audieri și a admis că a transportat cu propriul autoturism deșeurile pe care ulterior le-a abandonat.
Pe lângă sancțiunea financiară, bărbatul a fost nevoit să adune personal toate deșeurile pe care le împrăștiase pe spațiul public.
Sancțiuni pentru abandonarea deșeurilor în păduri
Conform Ordonanței de Urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, abandonarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate este interzisă și constituie contravenție. Persoanele fizice pot fi sancționate cu amenzi între 30.000 și 45.000 de lei, iar persoanele juridice riscă amenzi între 50.000 și 70.000 de lei, informează RETIM.
Pentru a ajuta la sancționarea celor vinovați, cazurile aruncării de gunoi în locuri neautorizate pot fi reclamate în mai multe moduri:
- sesizarea Poliției Locale
- fotografierea sau filmarea faptei, urmată de trimiterea unei plângeri prin e-mail la Garda Națională de Mediu
- apelarea directă a Gărzii de Mediu
Prima acţiune cu drone pentru controlul şi prevenirea arderilor ilegale de deşeuri în România
Garda Națională de Mediu a anunțat miercurea trecută pe Facebook că prima misiune de monitorizare și prevenire a arderilor ilegale de deșeuri, ce va include utilizarea dronelor, va avea loc în localitatea Sintești din județul Ilfov.
Garda Națională de Mediu a transmis că s-au folosit drone achiziționate prin programul PNRR, cu scopul de a depista arderile ilegale de deșeuri și de a supraveghea modul în care agenții economici gestionează deșeurile.
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, împreună cu Comisarul General al GNM, Andrei Corlan, au fost prezenți la fața locului, iar la operațiunea din Sintești au participat în jur de 120 de membri ai Gărzii de Mediu, Jandarmeriei Române și IPJ Ilfov.
„Garda Naţională de Mediu anunţă prima acţiune de anvergură în Ilfov, cu utilizarea dronelor achiziţionate prin programul PNRR. Printre obiective se numără depistarea arderilor ilegale de deşeuri precum şi gestionarea deşeurilor de către agenţii economici. Ministra mediului, Diana Buzoianu alături de Comisarul General GNM, Andrei Corlan, vor fi prezenţi în teren. La acţiunea din Sinteşti participă aproximativ 120 de persoane din Garda de Mediu, Jandarmeria Română şi IPJ Ilfov”, menţionează sursa citată.