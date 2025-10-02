Odată cu venirea toamnei, gospodăriile din România se confruntă cu frunzele căzute, crengile uscate sau alte resturi vegetale care se acumulează în curți și pe trotuarele din fața proprietăților.

Toți care se confruntă cu astfel de probleme trebuie să știe că există o lege în acest sens. Mai exact, Legea nr. 181/2020 privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile care stabilește clar obligațiile cetățenilor: frunzele și resturile vegetale trebuie colectate separat și valorificate prin compostare sau predate operatorilor autorizați de salubritate.

Arderea frunzelor este interzisă și poate atrage amenzi semnificative, între 400 și 800 de lei pentru persoane fizice și până la 20.000 de lei pentru firme sau instituții.

În România, fiecare primărie are propriul regulament de salubrizare care detaliază obligațiile locuitorilor privind curățenia curților și a spațiilor din fața proprietăților.

Dar, în general, regulamentele prevăd: curățarea trotuarelor și rigolelor, depozitarea frunzelor și crengilor în locuri special amenajate sau în recipiente indicate de operatorii locali de salubritate și respectarea programelor de colectare a deșeurilor vegetale.

Nerespectarea acestor norme poate atrage sancțiuni aplicate de poliția locală sau de alte autorități competente. De asemenea, valoarea amenzilor diferă de la o localitate la alta.

Ce trebuie să faceți cu frunzele pentru a fi în legalitate

Proprietarii au mai multe opțiuni pentru a respecta legea:

Compostarea în gospodărie – Frunzele și resturile vegetale pot fi transformate în compost, un îngrășământ natural pentru grădină sau gazon. Specialiștii recomandă alternarea materialelor uscate cu cele verzi și menținerea unei umidități corespunzătoare pentru a accelera procesul de descompunere. Predarea către operatorii de salubritate – Multe primării și firme de salubritate din România organizează colectarea separată a deșeurilor verzi. Tot ce trebuie să facă proprietarii e să respecte zilele și modalitățile stabilite pentru predare, astfel încât frunzele să fie colectate în mod corespunzător. Depunerea la centrele de colectare – În localitățile unde există puncte special amenajate, frunzele pot fi duse direct la aceste centre, unde vor fi procesate sau compostate în mod legal.

Pe lângă faptul că arderea frunzelor este ilegală, este și periculoasă. Fumul degajat afectează calitatea aerului și pot provoca probleme respiratorii, mai ales la copii și persoane cu afecțiuni pulmonare.

Mai mult, focurile nesupravegheate pot duce la incendii, mai ales atunci când bate vântul. Din acest motiv, autoritățile locale și Garda de Mediu atrag constant atenția asupra riscurilor și aplică amenzi în cazul încălcării legii.

Sfaturi practice pentru proprietari

Pentru a respecta legislația și a evita sancțiunile, proprietarii trebuie să adopte câteva practici simple: