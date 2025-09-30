Pe ordinea de zi a ședinței de marți a Consiliului General al Municipiului București se află mai multe proiecte, printre care acordarea unui ajutor financiar de până la 500 de lei pentru achiziția de ochelari și atribuirea titlului de cetățean de onoare dirijorului Cristian Măcelaru.

Totodată, companiile municipale Eco Igienizare și Service Ciclop SA ar putea beneficia de majorări de capital social în valoare totală de 80 de milioane de lei. Un alt proiect vizează instalarea unui echipament de compostare a deșeurilor vegetale în curtea Primăriei Capitalei.

Printre proiectele supuse aprobării se numără și acordarea titlului de cetățean de onoare al Capitalei dirijorului Cristian Măcelaru, distincție propusă „pentru merite excepționale în domeniul artei dirijorale și al promovării culturii muzicale românești” atât pe plan național, cât și internațional.

De asemenea, este prevăzut un program prin care aproximativ 900 de copii din București ar urma să beneficieze de sprijin financiar pentru achiziția de ochelari. Proiectul „Focus VDR”, ce se va desfășura între septembrie 2025 și decembrie 2026, are un buget estimat la 478.000 de lei, distribuit pe doi ani: 110.000 lei pentru 2025 și 368.712 lei pentru 2026.

Totodată, în adăposturile ASPA ar putea fi pus în aplicare programul „Foster pentru adopție”, care prevede încredințarea temporară a câinilor fără stăpân către persoane fizice. Prin acest mecanism, animalele ar urma să fie îngrijite și socializate înaintea unei eventuale adopții definitive, în baza unor contracte încheiate între ASPA și voluntari.

Printre acestea, este menționată posibilitatea amplasării în curtea Primăriei a unui echipament de compostare a deșeurilor vegetale, inițiativă care ar urma să fie dezvoltată în colaborare cu Asociația Climato Sfera și care se inspiră din proiectul „Academia de compost”.

Totodată, sunt propuse creșteri de capital pentru două companii municipale: Eco Igienizare – cu aproximativ 50 de milioane de lei, prin emiterea de noi acțiuni – și Service Ciclop SA, cu aproape 30 de milioane de lei.

În ceea ce privește infrastructura destinată animalelor fără stăpân, se are în vedere demolarea unei hale de la adăpostul ASPA Mihăilești, considerată neconformă, urmând ca în locul ei să fie construite spații adaptate standardelor actuale. Documentația subliniază că imobilul, cu o suprafață de 910 metri pătrați, „nu a respectat rigorile legale privind adăpostirea și bunăstarea câinilor”.

O altă propunere se referă la rectificarea bugetară a Primăriei Capitalei, care ar presupune reducerea veniturilor municipiului cu 25 de milioane de lei, până la 7,75 miliarde. În cadrul acestei ajustări, ASSMB ar urma să piardă 62 de milioane de lei, inclusiv fonduri europene pentru proiectul centrului de psihiatrie de la „Obregia”, care nu se va mai realiza prin PNRR. Subvențiile pentru transport ar urma să scadă cu 4 milioane de lei, în timp ce CREART și ALPAB ar beneficia de creșteri de venituri, de 15 milioane, respectiv 28 de milioane de lei.

Planurile STB includ amenajarea unei platforme pentru autobuze electrice și extinderea căii de tramvai de la URAC, fiind necesară trecerea mai multor construcții în domeniul public, în vederea casării sau demolării acestora.

În privința activităților culturale, tarifele practicate de CREART ar urma să fie ajustate: spectacolele de teatru ar costa între 20,41 și 250 lei, participarea meșterilor populari la târguri ar fi taxată între 500 și 5.000 de lei, iar artiștii plastici și comercianții de produse hand-made sau naturiste ar achita între 1.000 și 8.000 de lei.

De asemenea, Consiliul Local Sector 1 ar putea primi competența de a introduce o taxă specială de salubrizare pentru utilizatorii care nu au încheiat contracte de colectare a deșeurilor.