Consiliul Local Sfântu Gheorghe a decis joi să modifice programul „Dăm valoare rablei tale”, prin care locuitorii care predau la fier vechi autovehiculele mai vechi de 15 ani pot beneficia acum de alternative sustenabile de transport.

Începând cu luna septembrie, cei care se înscriu în program vor putea alege între achiziționarea a maximum două biciclete, în valoare totală de până la 3.000 de lei, sau un abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun din municipiu, valabil timp de cinci ani.

Programul a fost lansat în 2021 pentru a reduce numărul mașinilor vechi și poluante din oraș, iar până acum aproape 1.400 de autoturisme au fost scoase din circulație. Inițial, municipalitatea acorda câte 3.000 de lei pentru fiecare mașină casată, dar acum s-a dorit promovarea unor soluții mai ecologice și prietenoase cu mediul.

Pentru a putea beneficia de program, cetățenii trebuie să aibă domiciliul stabil în Sfântu Gheorghe, iar autovehiculul predat la fier vechi să fi fost înmatriculat în oraș de cel puțin cinci ani. În plus, participanții trebuie să se angajeze că, timp de trei ani de la predarea mașinii, nu vor achiziționa un autovehicul mai vechi de cinci ani. Nerespectarea acestor condiții atrage obligativitatea restituirii sumei primite.

Bugetul alocat programului pentru 2025 este de 500.000 de lei, însă poate fi suplimentat în funcție de cererile primite.

„Intensificarea ridicată a traficului rutier şi gradul accentuat de poluare impun adoptarea unor măsuri de eficientizare a mobilităţii urbane, prin stimularea utilizării transportului public şi a mijloacelor de transport nepoluante, în vederea prevenirii amplificării efectelor negative asupra sănătăţii populaţiei şi calităţii mediului”, se arată în hotărârea adoptată, joi, de Consiliul Local Sfântu Gheorghe.

Programul Rabla va fi relansat în luna septembrie cu un buget de 200 de milioane de lei, de trei ori mai mic decât cel al ultimei ediții, ceea ce va conduce la scăderea valorii voucherelor acordate pentru achiziționarea de autovehicule noi.

În cei 20 de ani de implementare, Rabla a scos din circulație peste un milion de mașini vechi și poluante, România atingând deja obiectivul PNRR de casare a 250.000 de autoturisme. Programul rămâne, astfel, un instrument esențial pentru reducerea poluării și promovarea mobilității curate în țară.

Cea mai importantă modificare vizează ecotichetul pentru mașinile electrice și cele cu pilă de combustie pe bază de hidrogen, care va fi de 18.500 de lei (aproximativ 3.700 de euro), față de 7.400 de euro anterior.

Pentru celelalte categorii de vehicule, ecotichetele rămân neschimbate: