Pre-completarea declarațiilor de impozit pe venit personal, adică un draft pregătit de autoritățile fiscale folosind diverse surse de date digitale, a început în Danemarca, în 1988, și a fost ulterior adoptată de alte țări. Extinderea acestui concept la declarațiile de TVA în ultimii ani – mai întâi în America de Sud și apoi în Europa – evidențiază o răspândire semnificativă a ideii în domeniul impozitelor corporative.

Această tendință, alimentată de volumul tot mai mare de date corporative disponibile autorităților fiscale, este de așteptat să se amplifice, tot mai multe autorități implementând pre-popularea în lunile și anii următori, scrie Costin Manta, partener, taxe indirecte la EY România.

Franța: informațiile privind importurile sunt preluate din declarațiile vamale electronice și introduse automat în declarația de TVA.

Grecia: declarațiile de TVA sunt pre-completate cu date din platforma MyData, iar variațiile sunt limitate la 30% până în 2025.

Ungaria: platforma eVAT generează automat declarațiile de TVA pre-completate pe baza raportării în timp real a facturilor, datelor din casele de marcat online și informațiilor despre importuri.

Italia: declarațiile anuale sunt pre-completate cu date din platforma de facturare Sistema di Interscambio (SDI) și sunt puse la dispoziția contribuabililor împreună cu registrele și comunicările trimestriale de TVA.

Portugalia: unii contribuabili primesc declarații de TVA pre-completate pe baza datelor transmise autorităților fiscale, iar în viitor, declarația anuală Informação Empresarial Simplificada (IES) va fi pre-completată cu informații din declarațiile SAF-T.

Spania: datele colectate prin sistemul Suministro Inmediato de Información (SII) sunt folosite pentru completarea automată a declarației periodice de TVA Modelo 303.

Albania: declarațiile de TVA sunt completate automat de Sistemul de Fiscalizare pe baza facturilor transmise administrației fiscale centrale.

Chile: informațiile din registrele de vânzări și achiziții, transmise prin sistemul Servicio de Impuestos Internos (SII), sunt folosite pentru pre-completarea declarațiilor de TVA.

India: anumite declarații privind taxa pe bunuri și servicii (GST) sunt generate automat sau pre-completate pe baza datelor din alte declarații.

Indonezia: contribuabilii supuși reglementărilor e-Factura pot beneficia de declarații de TVA pre-completate generate prin sistemul de facturare e-Faktur.

Kenia: declarațiile de TVA sunt pre-completate folosind informațiile disponibile autorității fiscale pentru a verifica că cererile de rambursare sunt justificate cu facturi generate prin sistemul de gestionare a facturilor fiscale (TIMS/eTIMS).

Mexic: noul format al declarației lunare de TVA include date pre-încărcate pe baza facturilor electronice emise și primite în perioada respectivă.

În România, decontul Precompletat e-TVA a fost introdus din 1 august 2024 pentru operațiunile începând cu 1 iulie 2024, fiind generat pe baza datelor din RO e-Factura, RO e-Case de Marcat, RO e-Transport, declarațiile 390 și 394 și situația importurilor/exporturilor de la vamă.

Dacă se constată diferențe semnificative de TVA (peste 5.000 lei și 20%) între valorile din Decontul Precompletat e-TVA și cele raportate de contribuabil în declarația proprie, autoritățile fiscale trimit notificări de conformare. Începând cu iulie 2025, contribuabilii trebuie să răspundă la aceste notificări în termen de 20 de zile și să transmită rezultatul verificărilor efectuate asupra diferențelor.

Nerespectarea acestor obligații poate atrage sancțiuni contravenționale și declanșarea unei inspecții fiscale. În România, sistemul eVAT pre-completat a fost implementat pe baza datelor din diverse sisteme IT gestionate de Ministerul Finanțelor și ANAF.